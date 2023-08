Ropný gigant Exxon mění kurz, jedná s Teslou či VW o dodávkách lithia.

Americký ropný gigant ExxonMobil jedná se společnostmi Tesla, Ford, Volkswagen i dalšími automobilkami, že jim bude dodávat lithium, které se používá pro výrobu baterií. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Rozhovory jsou podle ní součástí snahy Exxonu budovat aktivity v oblasti komponentů pro baterie pro elektromobily.

Současný přechod automobilového průmyslu od vozů se spalovacími motory k elektromobilům podporuje poptávku po lithiu a ohrožuje budoucnost klíčových aktivit společnosti ExxonMobil v oblasti těžby ropy a rafinace, píše Bloomberg.

Exxon zahájil těžbu v Arkansasu

ExxonMobil plánuje těžit 100 tisíc tun lithia ročně a chce si zajistit odběratele. Firma nedávno zahájila vrty na nalezišti v americkém státě Arkansas a nyní se rozhoduje, jestli tam bude těžit sama, nebo ve spolupráci s partnery. Jedná v tomto směru například s producentem lithia Albemarle, uvedly zdroje agentury Bloomberg.

Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, je největším výrobcem elektromobilů na světě. Německý koncern Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné Škoda Auto, nyní do elektromobility masivně investuje a v budoucnosti by chtěl vystřídat Teslu v čele globálního trhu s elektromobily.

Investice za sto milionů dolarů

Desítky let spoléhal texaský těžební gigant ExxonMobil na ropu. Ale nyní v době boomu elektromobilů i on vsadí na něco jiného. Do těžby lithia, kvůli které koupil rozsáhlé pozemky v Arkansasu za více než sto milionů dolarů, napsal nedávno deník The Wall Street Journal.

Lithium je na hony vzdáleno obchodu s fosilními palivy, který poháněl akcie a zisky společnosti Exxon více než sto let své historie, u jejíhož zrodu stál kultovní byznysmen John D. Rockefeller. Rozhodnutí o investici signalizuje názor společnosti, že poptávka po spalovacích motorech by mohla brzy vyvrcholit, uvedly zdroje deníku WSJ.

