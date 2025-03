AI expert Mařík prodal firmu gigantovi ze Silicon Valley

Globální technologická společnost HTEC se sídlem v Silicon Valley koupila českou hi-tech firmu CertiCon, která se specializuje na vývoj pokročilých digitálních řešení pro zdravotnictví, průmyslovou výrobu a automotive. CertiCon vlastnil a vedl přední expert na kybernetiku, robotiku a umělou inteligenci Vladimír Mařík (na snímku vpravo). Hodnotu transakce společnosti ve společném oznámení nezveřejnily.

Reklama

HTEC koupil 100 procentní podíl ve skupině SynergyCon, pod kterou spadá CertiCon i jeho dceřiné společnosti v Česku a na Slovensku. Celá skupina zaměstnává více než 380 expertů, především softwarových architektů, vývojářů, testerů a systémových inženýrů, kteří působí v Praze, Plzni, Pardubicích, Olomouci, Ostravě, Žilině a Liptovském Mikuláši.

Po akvizici se experti z těchto firem v České a Slovenské republice připojí k týmu HTEC, který již nyní čítá více než 2500 specialistů.„Spojení s HTEC je pro CertiCon obrovskou příležitostí. Sdílíme stejné hodnoty a vizi a věříme, že tento krok našemu týmu umožní posílit svůj dopad, dále se rozvíjet a přispět k rozvoji globálních technologických inovací. Naši klienti budou těžit z rozšířených služeb a širších technologických možností,“ uvedl zakladatel a dosavadní většinový vlastník CertiConu Vladimír Mařík.

Umělá inteligence navrhla léky. V laboratoři je otestovali. A fungují Enjoy Systém umělé inteligence navržený výzkumníky z Googlu a několika vědeckých institucí si „zahrál“ na vědce a mimo jiné navrhl tři léky proti leukemii. Využil při tom už existujících léčebných preparátů, u nichž doporučil uplatnění i u nemoci, proti níž se dosud nepoužívaly. Není to tedy ještě úplně stoprocentní objevitelská a vynálezecká práce, ale – už téměř ano. Josef Tuček Přečíst článek

„Vstup strategického investora, jakým je HTEC, posouvá CertiCon na další úroveň. Mezi mnoha zájemci jsme si vybrali právě HTEC, protože patří mezi nejvýznamnější hráče v našem odvětví. Zároveň je stále dynamický, má jasnou vizi a dostatek prostředků pro další rozvoj,“ dodal Karel Kraus, druhý zakladatel CertiConu a jeho dosavadní menšinový vlastník.

Reklama

Akvizice CertiConu byla podpořena Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), která dlouhodobě spolupracuje se společností HTEC na expanzi jejích mezinárodních operací. HTEC již má silné zastoupení v řadě evropských zemí, například v Srbsku, Slovinsku, Maďarsku, Bosně a Hercegovině, Rumunsku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a Švédsku.

„Transakce v technologickém sektoru byly loni na českém trhu firem nejpočetnější. Velkou aktivitu v tomto sektoru čekáme i letos, čemuž nasvědčuje i prodej CertiConu. Ten by zároveň mohl být další předzvěstí postupného navracení zahraničních investorů do střední Evropy, které se dříve i kvůli válce na Ukrajině spíše vyhýbali,“ uvedl partner KPMG Igor Mesenský, jehož tým prodávajícím pomáhal.

Český startup Mews nabral další miliardy a žije sen o globální platformě Zprávy z firem Český poskytovatel systému pro správu hotelových rezervací Mews získal investici 75 milionů dolarů (přibližně 1,8 miliardy korun). Poskytla ji americká investiční firma Tiger Global. ČTK Přečíst článek

„Technologické firmy obvykle přitahují více potenciálních kupců z celého světa, protože mohou snadno dodávat mezinárodně. Zase ale čelí ostré globální konkurenci, takže musí být opravdu dobré. Mnoho lidí myslelo, že technologické soupeření vyhrají Indové, protože jsou levnější a pracují nonstop. Úspěchy HTEC i CertiConu a jejich aktuální spojení ale ukazují, že Evropané nejsou ze hry. V řadě případů si totiž udrželi výhodu v podobě lepšího know-how a vyšší kvality služeb,“ doplnil transakční poradce KPMG Petr Slabý, který obchod řídil.

HTEC Group je globální poskytovatel strategických digitálních služeb, návrhu softwaru a inženýrských řešení s využitím umělé inteligence. Specializuje se na finanční služby, zdravotnické technologie (MedTech), automobilový průmysl, pokročilé technologie, telekomunikace a podnikový software. Firma po celém světě provozuje 20 vývojových center.

Česko mizí z mapy investorů. Akviziční apetit domácích hráčů v cizině naopak roste Money Obchodů se v loňském roce uskutečnilo podobně jako v roce 2023. Narůstá však apetit tuzemských skupin nakupovat v zahraničí. Troufají si stále na větší sousta. Hodnota transakcí zůstává stále častěji tajná. pez Přečíst článek

CertiCon je přední poskytovatel softwarových a hardwarových řešení s více než 30 lety zkušeností. Specializuje se na informatiku řízenou umělou inteligencí, aplikovaný výzkum a vývoj produktů od návrhu až po rozsáhlé nasazení. CertiCon dodává řešení v oblastech MedTech, průmyslu, automobilového sektoru a telekomunikací, pomáhající klientům optimalizovat procesy, zvyšovat efektivitu a podporovat digitální transformaci. Firma úzce spolupracuje s globálními partnery a univerzitami na vývoji inteligentních technologií.

Profesor Mařík založil Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) na ČVUT. Předsedal také výzkumné radě Technologické agentury České republiky. Za své vědecké úspěchy obdržel v roce 2010 cenu Česká hlava a v roce 2017 státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně.