Stomilionová investice, partnerství s Amazonem a dvojnásobný růst. Byznys Knihobotu jen kvete

Knižní secondhand Knihobot má za sebou velmi vydařený rok. V létě získal svoji dosud největší investici ve výši asi 100 milionů korun, rozšířil svoje působení na německém trhu a podepsal partnerství s Amazonem. Dobré finanční výsledky jsou jen sladkou třešinkou.

Knižní secondhand Knihobot v loňském roce dosáhl tržeb ve výši více než 560 milionů korun, proti roku 2023 to byl téměř dvojnásobný nárůst. Antikvariát prodal v uplynulém roce 3,5 milionu knih. K růstu firmy přispělo především působení v Rakousku a Německu, na jehož rozvoj získala firma v létě svou dosud největší investici. Na tamním trhu Knihobot například navázal spolupráci s platformou Amazon a otevřel několik nových kamenných prodejen s možností nákupu, ale i odběru přečtených knížek, uvedla Zuzana Křížek Žižková z Knihobotu.

„Ověřili jsme si, jak velký potenciál Evropa má. Zahraničí u nás tvoří aktuálně polovinu tržeb a každým měsícem roste. Nejvíce nových zákazníků nám přibývá v Německu, ale Česko má pořád náskok půlmilionové báze zákazníků, kterou jsme budovali pět let. Německo to ale brzo přeroste. Podařilo se nám taky například zajistit zalistování na Amazonu, eBay a dalších marketplacech, která mají v německy mluvících zemích silnou pozici,“ uvedl Dominik Gazdoš, zakladatel Knihobotu. „Ale jen v on-linu nezůstáváme, ukazuje se, že zákazníky musíme umět oslovit i v běžných kamenných prodejnách. V Berlíně tedy spolupracujeme s několika knihkupectvími a v Česku začínáme postupně testovat i vlastní síť značkových poboček,“ dodal.

V letošním roce chce Knihobot ve své expanzi pokračovat. Aktuálně nabírá první zaměstnance na trhy ve Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemí a Belgii. Ti budou mít na starost péči o tamní zákazníky, budování vztahu s novináři a influencery a získávání potřebných informací o specifikách místního trhu.

„Chceme ovládnout Evropu. Podařilo se nám opět rozšířit tým o řadu zkušených lidí, se kterými věřím, že příští rok budeme zase dvojnásobně větší,“ řekl Gazdoš.

Knihobot se chce ve své expanzi opřít především o změny vnímání trhu. Věci z druhé ruky podle jeho představitelů přestaly být doménou ekologických nadšenců nebo ekonomicky slabších zákazníků. Staly se běžnou součástí nákupního chování. Vliv má také nastupující generace, která se nezdráhá nakupovat použité věci.

„I my tu chceme být pro širokou veřejnost. Nejsme jen služba pro knihomoly. Knihy najdete v každé domácnosti, a my ukazujeme, že nakupování z druhé ruky i vracení knih do oběhu může být stejně snadné jako nákup na běžném e-shopu. Každý nákup u nás znamená, že kniha dostane další šanci a nebude jen lapačem prachu,“ sdělila za manažery Knihobotu Žaneta Kratochvílová.

Knihobot vznikl v roce 2019 jako alternativa k prodejním serverům s použitými knihami i k tradičním knihkupectvím. Funguje v České republice, Slovensku, Rakousku a Německu. V roce 2022 byl Knihobot podle žebříčku společnosti Deloitte 15. nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě, v ČR pátou.

