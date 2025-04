Start-upy, Rohlík i investice zbrojařů. Český byznys má ve světě čím dál lepší zvuk

Český kapitál roste. A nejen doma, ale tuzemští podnikatelé čím dál častěji expandují za hranice. V posledních měsících se podařilo českým firmám celá řada mimořádných úspěchů. Jak se tedy českým firmám ve světě daří? To ukazuje analýza, která vyšla v magazínu Newstream CLUB a z níž nabízíme větší část.

Český byznys v posledních letech dokazuje, že dostal do nové fáze. Dospěl a čím dál, více se prosazuje na mezinárodní scéně. Rok 2024 přinesl hned několik velkých příběhů, ať už šlo o obří akvizici holdingu CSG, který za více než dvě miliardy dolarů koupil od společnosti Vista Outdoor The Kinetic Group a stal se největším výrobcem malorážového střeliva v západním světě. Daniel Křetínský rozšiřoval své investice především v Německu, kde koupil 20procentí podíl v ocelářském gigantu Thyssenkrupp. Výrazný průlom se podařil Tomáši Čuprovi a jeho Rohlik Group taktéž v Německu. A stále větší úspěchy si připisují také start-upy s českými kořeny. Zde jsou příběhy úspěchů i neúspěchů ukazující, jak se české firmy usazují v globálním obchodu.

„Expanze do zahraničí ve smyslu akvizic zahraničních firem je velmi pestrá a nelimituje se na několik vybraných oborů. V energetice se daří expandovat EPH, skupině Sev.en či Energo-Pro, v realitách CPI PG, Accolade, Crestyl, v loteriích Allwyn, zbrojaři CSG, Colt CZ či RSBC. Ale jsou to také oblasti telekomunikací (PPF), médií (PPF) či biochemie (Agrofert, Draslovka). Najít lze ale mnoho dalších,“ upozorňuje analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Leon Jakimič a Vít Šubert: Lasvit je dneska odolnější a připravený dobýt svět Leaders Firma Lasvit představuje jeden z největších byznysových příběhů české polistopadové éry. Její zakladatel a většinový vlastník Leon Jakimič si dokázal vybudovat takové postavení, že s Lasvitem chtějí spolupracovat nejslavnější značky světa. Pandemie koronaviru a problémy spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí však fungování Lasvitu značně oslabily. I proto se do boardu firmy dostal Vít Šubert, majitel konzultační společnosti Unicorn Attacks, aby společně transformovali Lasvit do dalších let. Jak se to kamarádům z tenisu povedlo? A jak se mění společnost působící v tak tradičním odvětví, jako je sklářství? A jak se buduje značka, která chce být Louisem Vuittonem ve své branži? Nejen o tom pánové mluví v hlavním rozhovoru magazínu Newstream CLUB, z něhož nabízíme ukázku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nové investice pro Mews

Příkladem úspěchu může být start-up Mews. Přední česká platforma poskytující služby v oblasti pohostinství letos dosáhla další významné finanční injekce, když skupina investorů v čele s Tiger Global podpořila českého jednorožce částkou 75 milionů dolarů, tedy v přepočtu 1,8 miliardy korun. Peníze, na nichž se podíleli také stávající investoři Kinnevik, Battery Ventures a Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, společnost využije na další expanzi v USA a regionu německy mluvících zemí, tedy v Německu, Rakousku a Švýcarsku (takzvaný DACH region). Cílem má být jednak urychlení inovací technologií využívajících umělou inteligenci, jednak dostatek prostředků na případné strategické akvizice.

Analýza úspěchu českých firem v zahraničí vyšla v magazínu Newstream CLUB 7.

Magazín Newstream CLUB 7 Newstream.cz

„Bylo nám jasné, že Tiger Global je vhodným partnerem do další fáze růstu Mews. Mají značné zkušenosti s rychle rostoucími technologickými firmami v USA, jako jsou Toast, Procore a ServiceTitan, což se nám hodí při nadcházející expanzi, dalších inovacích a strategických akvizicích. Tato investice potvrzuje náš závazek k americkému trhu, kde jsme v posledních letech investovali přes 50 milionů dolarů do rozvoje svého podnikání. Plánujeme zde i nadále výrazně investovat a upevnit tak svou pozici na globálním trhu,“ uvádí zakladatel společnosti Mews Richard Valtr.

Mews během roku 2024 výrazně rostl na globálním trhu. Společnost zaznamenala více než padesátiprocentní meziroční růst, zpracovala platby v hodnotě více než 10 miliard dolarů a dosáhla příjmů přes 200 milionů dolarů. Během roku také Mews získal nové zákazníky, včetně BWH Hotels, dokončil akvizici Atomize a zvýšil svůj podíl na trhu v regionu DACH na 20 procent. Pro Mews to tak byl mimořádný rok.

Think big. Start-upy přerůstají hranice

Start-upy jsou z logiky věci projekty s nadnárodními, často globálními ambicemi. A tomu odpovídá nastavení jejich vnitřního fungování, tak i ekosystém financování. Přesto jejich dopad může být významný i pro samotnou českou ekonomiku. Podle zatím stále posledních dat Smart Market Report, který vyšel vloni a vykresloval realitu roku 2022, start-upy představovaly z pohledu přínosu růstu ekonomiky i zaměstnanosti zhruba pět procent. Od té doby pravděpodobně tento podíl ještě narostl. Naznačuje to i další důležitý odhad, s nímž přišel server CzechCrunch – jen za rok 2024 do tuzemských start-upů přiteklo zhruba 16,6 miliardy korun nového kapitálu. Ať už ve formě investic v různých kolech financování, nebo při vrcholné fázi mladé firmy, tedy při takzvaném exitu (zřídka to je formou primárního úpisu akcií, častěji akvizicí velkým investičním hráčem).

Alessandro Pasquale: Nebránil bych se expanzi do západní Evropy Leaders Patří ke králům evropského potravinářství. Skupině Mattoni vlastněné Alessandrem Pasqualem se daří růst na všech trzích, kde působí. Chystá se na další růst? „V posledních letech jsme udělali hodně akvizic, když to přirovnám k jídlu, hodně jsme hodovali. A nyní je potřeba trávit, tedy starat se o továrny, které jsme získali,“ říká majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Přesto další expanzi nevylučuje. Skupina se přitom možná vydá novým směrem. Stanislav Šulc Přečíst článek

Česko je pro mladé technologické firmy velmi dobrou startovací zemí. Nabízí velmi dobré technické vzdělání, což je pro začínající firmy nezbytností. Zejména Praha, Brno a další velká města umějí nabídnout také pracovníkům ze zahraničí vstřícné prostředí pro život a práci. Důležitou kvalitou je i samotný trh, jak připomíná Vít Šubert, zakladatel konzultantské společnosti Unicorn Attacks, jejímiž klienty start-upy velmi často jsou.

„Český trh má opravdu řadu výhod. Ekonomicky jsme na tom dobře, úroveň vzdělání je hodně vysoká, technologicky jsme mimořádně adaptabilní. Česko je totiž dobrá laboratoř pro velké firmy, aby tu experimentovaly nebo testovaly novinky,“ říká Šubert.

Nicméně navzdory těmto papírově skvělým předpokladům a také navzdory tomu, že start-upy představují zásadní a rostoucí segment ekonomiky, jeho aktéři si nadále stěžují, že to je velmi často české legislativě navzdory. Rozvoji české startupové scény v Česku tak brání nedokončená legislativa, omezená dostupnost kapitálu i chybějící systematická podpora zájemců o podnikání. Alespoň si to myslí zástupci neziskové organizace Czech Founders, která má přes tisíc členů.

„Bohužel, nedávná data ukazují, že naše země je z hlediska legislativní přívětivosti ke start-upům z 24 evropských zemí až na 20. místě. Proto jsme se v roce 2024 rozhodli posunout naši misi dál – z čistě komunitní organizace jsme vyrostli v partnera státu. Naším snem je vytvořit v Česku prostředí, kde bude vznikat více start-upů a kde firmy budou chtít budovat základny pro svůj globální růst," uvedl zakladatel Czech Founders Vít Horký.

Jedním z hlavních cílů Czech Founders je nyní úspěšné dotažení legislativy pro ESOP, tedy systém zaměstnaneckých akcií, které umožní start-upům efektivněji odměňovat a motivovat své týmy. Ten je podle průzkumu Czech Founders klíčovou prioritou pro 88 procent zakladatelů start-upů. Na prosazení změny legislativy ohledně zaměstnaneckých akcií, tedy ESOP, také Czech Founders spolupracuje s Českou startupovou asociací.

Otakar Šuffner: FTMO jsme od začátku stavěli pro globální trh Leaders České FTMO vzniklo jako odpověď na problém, se kterým bojuje většina retailových traderů – nedostatek kapitálu. Obchodníci mohou ověřit své schopnosti v simulovaném prostředí a získat přístup k financím bez rizika vlastních ztrát. Díky přísnému výběrovému procesu a silnému ekosystému podpory se firma stala globálním lídrem v oboru. S expanzí na zahraniční trhy, akvizicí brokera OANDA a rozšířením do realitního segmentu se FTMO neustále posouvá vpřed. A zakladatelé nemají v plánu zpomalit. „Nikdy jsme si neřekli, že chceme být dalším jednorožcem,“ říká spoluzakladatel a CEO jedné z nejrychleji rostoucích tuzemských firem Otakar Šuffner. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Větší hráči cílí hlavně na Evropu

Tuzemské etablované společnosti nezahálejí. Jejich ambice se však většinou soustředí na okolní země a další evropské trhy. Například investiční skupina DRFG vloni výrazně posílila zejména ve svém realitním byznysu, ale také v telekomunikacích.

Portfolio skupiny se rozšířilo o jednu z největších developerských společností ve střední Evropě – TriGranit. DRFG získalo stoprocentní podíl od mezinárodní realitní skupiny Revetas Group. Značka TriGranit přitom podle DRFG bude i nadále zachována a zastřeší celou oblast developmentu skupiny a pro skupinu se jedná o důležitý krok v expanzi i posílení přítomnosti DRFG v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„Jsem rád, že se nám povedlo dokončit tuto stěžejní akvizici, která nám otevírá nové příležitosti. TriGranit má historii dlouhou téměř 30 let a disponuje bohatými referencemi v oblasti developmentu. Díky tomu posílíme svou pozici na trhu, ale získáme i přístup k cennému know-how. Pro další rozvoj vidím jako klíčové i to, že ve společnosti zůstane zkušený management,“ komentoval obchod generální ředitel a akcionář investiční skupiny DRFG Roman Řezníček.

A na konci roku DRFG ještě rozšířila své aktivity na nemovitostním trhu v Polsku, když tu od mezinárodního investora koupila kancelářskou budovu Signum Work Station ve Varšavě, která disponuje pronajímatelnou plochou přes 32,5 tisíce metrů čtverečních.

„V Polsku je to první kancelářský objekt v rukou skupiny. V nadcházejícím období ale vidíme i v této oblasti velký potenciál a aktivně proto vyhledáváme další příležitosti,“ uvedl Jan Pelíšek, ředitel Real Estate Development CEE ze skupiny DRFG.

Zakladatel Trdlokafe Radek Klein: Česko už nám bylo malé Leaders Skupina Trdlokafe je na vzestupu a od prodeje trdelníku se značně rozrostla a posunula. Dnes do ní spadají stovky prodejen z celou řadou produktů v mnoha zemích světa, nejnověji skupina koupila populární Kytky od Pepy. Byznysmodel se pak podle zakladatele skupiny také zásadně proměnil. A dneska již klíčovým příjmem rozhodně nejsou trdelníky, ale prodej franšíz, stavba poboček i software pro jejich řízení. Do světa se vydali, protože v Česku už nebylo dost atraktivních míst pro pobočky. „Nikde jsme nebojovali s hygienou tak jako v Kalifornii,“ říká zakladatel skupiny Radek Klein. Michal Nosek Přečíst článek

Tradičně velké plány mají čeští investoři i podnikatelé v Německu, kde se výrazněji prosazuje Tomáš Čupr a jeho Rohlik Group i díky významné smlouvě s Amazonem pro německý trh.

A velké zájmy tu má také Daniel Křetínský. Ten v současnosti zároveň pracuje na své vůbec největší investici. Za 3,6 miliardy liber (tedy v přepočtu více než 100 miliard korun) se původem brněnský finančník pokouší převzít společnost International Distributions Services, která je vlastníkem britské pošty Royal Mail či mezinárodní balíkové sítě GLS. Obchod v prosinci loňského roku schválila britská vláda a posvětily ji také regulační orgány Evropské unie i USA. Původně se odhadovalo, že by k dokončení akvizice mohlo dojít v prvním čtvrtletí letošního roku. Kvůli problémům s regulačními úřady v Rumunsku se však prodej pravděpodobně zpozdí, uvedla Křetínského společnost EP Group ve zprávě pro akciovou burzu v Londýně. Až Křetínský akvizici dokončí, půjde o největší jednorázovou investici původně české společnosti v historii.

CSG v Americe

Další rekordní zářez pak má na kontě původně zbrojařský holding CSG Michala Strnada. Společnost Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada se stala vlastníkem americké skupiny Kinetic, která sdružuje přední americké výrobce malorážového střeliva. Strnad firmu koupil od americké společnosti Vista Outdoor, přičemž hodnota transakce činila zhruba 2,2 miliardy dolarů (53 miliard korun). Podle odborníků jde o největší jednorázovou investici českého subjektu v USA.

Šéfkuchařka Kristína Nemčková: Učím se ve světě od těch lepších a jednou to vše investuji do vlastní restaurace Enjoy Když jí bylo 17, vyhrála populární televizní kuchařskou show MasterChef. Odmaturovala a zamířila do prestižní školy Le Cordon Bleu v Londýně. V anglické metropoli načas zůstala, sbírala zkušenosti v michelinské restauraci Story. Aktuálně se Kristína Nemčková pohybuje mezi filipínskou Manilou a japonským lyžařským střediskem Niseku. Prací v kuchyni si plní sny, tím největším je otevření vlastního podniku. Petra Nehasilová Přečíst článek

„Tato akvizice je pro nás zásadním milníkem, který z nás dělá skutečně globální skupinu s významnou přítomností v USA,“ komentoval akvizici vlastník CSG Michal Strnad. „Zároveň se stáváme lídrem v oboru malorážového střeliva,“ dodal. Akvizice firmy Kinetic je součástí dlouhodobé strategie CSG vybudovat výrobu a obchod s malorážovým střelivem jako další důležitý pilíř jejího podnikání vedle obranného, leteckého, automobilového a železničního průmyslu. Zároveň podpoří plán CSG expandovat na americký trh, na kterém se chce postupně prosadit i s dalšími produkty pro obranu i civilní sektor. To Strnad potvrdil letos v lednu, když CSG založila americkou firmu MSM Group North America, která chce dodávat produkty a služby americkým ozbrojeným silám. „Založení MSM Group North America je dalším krokem CSG k podpoře stability a růstu amerického obranného a průmyslového sektoru. Po nedávné akvizici The Kinetic Group pokračujeme v rozvoji našeho působení v USA a podpoře jejich národních bezpečnostních zájmů,“ uvedl Michal Strnad.

Ještě před touto významnou americkou expanzí se Strnadova společnost dostala na prestižní seznam stovky nejvýznamnějších zbrojařských firem světa. Její vliv tak nejspíš nadále poroste i vzhledem k aktuální geopolitické situaci.

Celou analýzu si můžete přečíst v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Ladislav Semetkovský: Naše drony na Ukrajině nezabíjejí. Jen špehují Zprávy z firem Myšlenka bezpilotního letounu vznikla otázkou, jak nahradit pilotovaný vrtulník. Za deset let od nápadu má Primoco Ladislava Semetkovského bezpilotní letouny One 150, které brázdí nebe v patnácti zemích čtyř kontinentů. Jsou certifikované v civilní i vojenské oblasti. Michal Nosek Přečíst článek

Jak dobýt svět z Česka? Poradí jarní vydání magazínu Newstream CLUB Enjoy Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je globální úspěch. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru? nst Přečíst článek