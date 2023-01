Revoluce v Apple, firma chystá dotykové displeje pro Mac

Apple pracuje na dotykových displejích pro počítače Mac, uvádí Bloomberg. Což je krok, který by se vzepřel odkazu spoluzakladatele Steva Jobse, jenž dotykové dispelej kdysi nazval „ergonomicky hroznými“.

Prvním Macem vybaveným dotykovou obrazovkou má být MacBook Pro s displejem OLED. Podle Bloombergu ale Apple ještě neučinil definitivní rozhodnutí. Plány se mohou kdykoli změnit. Každopádně má firma ve výhledu zavést je od roku 2025. Znamenalo by to odklon od dlouhodobé firemní strategie, protože zakladatel podniku Steve Jobs byl proti dotykovým displejům u počítačů.

Apple už více než deset let tvrdí, že dotykové obrazovky nefungují na laptopech dobře a že pokud někdo chce dotykové rozhraní, je pro něj lepší volbou iPad, který je použitelný i jako počítač. Apple se také obával, že dotykové počítače Mac by podlomily prodeje iPadů.

Výrobci počítačů se systémem Windows jako Lenovo, Microsoft nebo Samsung Electronics už ale dotykové displeje nabízejí, což na Apple vytváří tlak. Šéf softwaru u Applu Craig Federighi uvedl, že Apple vyrobil prototyp Macu s dotykovým displejem už před lety, ale neviděl v něm přidanou hodnotu.

Apple v uplynulých dvou letech začal do Maců místo procesorů od Intelu zabudovávat čipy vlastní výroby. Zatímco odbyt počítačů se systémem Windows po boomu z počátku pandemie rychle klesl, Macy podíl na trhu získávaly.