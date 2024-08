Reakce společnosti CSG na útoky na Českou muniční iniciativu

Od počátku roku 2024 společný tým Ministerstva obrany ČR, jeho agentury AMOS a předních českých firem obranného průmyslu, jehož součástí jsou i společnosti skupiny CSG, intenzivně pracuje na realizaci tzv. České muniční iniciativy, která má a vždy měla primární cíl v rychlém zajištění co největšího počtu dělostřelecké munice pro Ukrajinu, jejíž absence měla hlavně na počátku roku 2024 klíčový vliv na postup ruských sil na východě Ukrajiny. Je potřeba zdůraznit, že naše společnosti v rámci Muniční iniciativy své závazky plní dokonce v předstihu a v množství, které mělo a má zásadní dopad pro zlepšení situace v oblasti disponibility munice.

V poslední době se ale stává Česká muniční iniciativa předmětem mediálních útoků, které jsou postaveny na polopravdách a informacích vytržených z celkového kontextu. CSG je v rámci Iniciativy maximálně transparentní vůči Ministerstvu obrany, ovšem nemůže veřejně sdělovat z bezpečnostních důvodů detaily jednotlivých transakcí. Cítíme ale potřebu udělat výjimku z přirozené opatrnosti a zdrženlivosti při zveřejňování informací a na zmíněné mediální útoky reagovat.

Původci mediálních útoků operují s neveřejným podkladem, který unikl z Ukrajiny, a co je nám známo, je cíleně šířen již od března tohoto roku, tedy nedlouho poté, co byla česká muniční iniciativa oznámena. Víme o několika konkrétních případech, kdy byly tyto dokumenty od března tohoto roku postupně předávány mezi vrcholnými představiteli ČR, kolovaly mezi některými firmami českého obraného průmyslu a minimálně v posledních 3 měsících nabízeny některým novinářům v ČR a na Ukrajině, aby je zveřejnili.

V dokumentech se prezentuje cena tureckého výrobce munice 2700 dolarů za jeden granát ráže 155 mm HE. Proti tomu je stavěna cena 3200 eur, za kterou měl být tento granát dodáván na Ukrajinu v rámci české muniční iniciativy. Z rozdílu se pak vyvozuje, že toto je zisková marže, kterou má dodavatel, soukromá firma působící v rámci České muniční iniciativy. Jedná se samozřejmě o nesmysl, a to z následujících důvodů:

Zveřejněný dokument je v prvé řadě evidentně indikativní informativní nabídkou, nejedná se v žádném případě o finální podmínky na dodávku munice. Dokument obsahuje zkratku EXW, která vyjadřuje, že se jedná o tzv. cenu ve skladu výrobce, tedy bez nakládky, manipulace, dopravy, pojištění, ostrahy a všech dalších souvisejících nákladů spojených s dodáním do cílové destinace, kterou rozhodně není a nebyl sklad v ČR. Tato doprava probíhá kamiony, po vodě, následně i po kolejích s několika překlady, provází jí velmi silná bezpečnostní opatření a doprovází ji placená bezpečnostní služba. Celkové logistické zabezpečení každé takové transakce je extrémně náročné. Další položkou, kterou nezajišťuje dodavatel, jsou obalové materiály a kontejnery, které rovněž musí plnit speciální požadavky na přepravu munice, a po dodání munice zůstávají v majetku ozbrojených sil Ukrajiny. Jsou i další související náklady, jejíž detaily nelze z objektivních důvodů sdělovat, a to např. i náklady na výměnu určitých komponent munice nově vyrobenými komponenty. Vzhledem k výše uvedeným bodům je zcela lživé a vykonstruované tvrzení, že marže dodavatele je 500 EUR. Na dodávce je samozřejmě realizován zisk, ale zásadně nižší a zcela v rámci toho, co lze označit za zisk přiměřený. Z výše uvedeného také vyplývá, že česká firma, účastník muniční iniciativy, rozhodně není pouhý prostředník či přeprodejce, ale poskytuje vysoce komplexní službu se značnou přidanou hodnotou, při které používá své dlouhodobě budované know-how v obchodu s vojenským materiálem.

Mediální útoky na českou muniční iniciativu, které se opírají o zkreslené informace a tvrzení osob, které nemají v tomto oboru kvalifikaci, jednoznačně pomáhají ruskému agresorovi, poškozují ukrajinskou obranu a v neposlední řadě poškozují reputaci nejen českého obranného průmyslu, ale i České republiky. Domníváme se, že výše popsané a vysvětlené téma rozhodně není poslední informační operací tohoto druhu. Vyzýváme proto média, aby k informacím, které senzačním způsobem skandalizují českou muniční iniciativu, přistupovala s maximální obezřetností.

Závěrem podotýkáme, že jediným skutečným řešením neutěšené situace v dodávkách velkorážové munice nejen pro Ukrajinu, ale i členské státy NATO, je zvýšení evropských výrobních kapacit. To přinese tolik potřebnou cenovou stabilitu u této strategické komodity. Skupina CSG na rozšiřování výrobních kapacit intenzivně pracuje hned v několika evropských zemích v úzkém partnerství s dalšími významnými evropskými společnostmi obranného průmyslu i vládami.

