Fiala: Ukrajina dostává desítky tisíc kusů munice měsíčně

Ukrajina dostává desítky tisíc kusů munice měsíčně. Dohromady jí od ruské invaze v únoru 2022 Česká republika skrze vlastní muniční iniciativu i další projekty dodala dva miliony kusů velkorážové a 22 milionů kusů středorážové munice. Při zahájení porady českých velvyslanců v zahraničí to v Černínském paláci řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Do české iniciativy, která shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici i v zemích mimo EU, dosud přispělo 15 zemí. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50 tisíc kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Sama ČR přispěla téměř 866 miliony korun. Do konce roku by mělo být na Ukrajinu dodáno 500 tisíc kusů munice.

Na českou muniční iniciativu podle Fialy dohlíží meziresortní komise. Od začátku je připravena možnost kontroly ze strany dárců, využilo ji například Dánsko, doplnil. Zmínil to zejména proto, že iniciativa byla terčem kritiky různých aktérů včetně opozice.

„Jak tržní ceny, tak úroveň utajení jsou zcela v souladu s tím, o jaké transakce se jedná, kdo má přímý zájem na jejich zmaření, na to nikdy nezapomínejme, a jaké bezpečnostní souvislosti a rizika pro osoby, které se toho účastní, jsou tady v sázce,“ dodal Fiala.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) minulý týden oznámila, že část příjmů ze zmrazeného ruského majetku v Evropské unii bude vynaložena na dodávky munice pro Ukrajinu, kterou pořídí Česko. Bude tak možné koupit další stovky tisíc kusů velkorážové munice. Konkrétní částku nesdělila.

Na využití výnosů ze zmrazených ruských aktiv na okamžitou vojenskou podporu Ukrajiny se členské státy EU shodly v květnu. Celková výše těchto prostředků je 1,4 miliardy eur (zhruba 35 miliard korun), část z nich využije české ministerstvo obrany.

