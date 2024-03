Problém pro českou iniciativu. Na nákup dělostřelecké munice stále chybí část peněz

Na českou iniciativu, jejímž cílem je nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii, už přispěla řada států, přesto peníze stále chybí. Prohlásil to podle estonské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice ERR estonský ministr obrany Hanno Pevkur. Kromě toho je podle Pevkura třeba navrhovanou munici zkontrolovat, takže část z ní se na frontu může dostat až koncem roku.

Podle posledních informací bude k dispozici téměř dvakrát více nábojů, než se původně plánovalo, tedy kolem 1,5 milionu kusů granátů, uvádí ERR s odkazem na svou televizní stanici ETV. S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu mimo členské státy unie přišel český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února. Prezident Petr Pavel později na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval o možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 tisíc granátů pro Ukrajince.

K nákupu se dosud připojila zhruba dvacítka zemí od Kanady přes Německo, Litvu, Finsko či Nizozemsko a Lucembursko až po Island. Ministr zahraničí Jan Lipavský minulý týden novinářům v Bruselu řekl, že Praha zatím od spojenců získala prostředky na nákup prvních 300 tisíc kusů; o dalších 500 tisíc kusů se jedná. Český poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v polovině března řekl, že první dodávky v rámci takzvané české iniciativy by měly dorazit na Ukrajinu nejpozději v červnu.

„Pokud mluvíme o milionu nábojů, jde o tři miliardy eur. Jsou různé ráže, ty menší jsou o něco levnější. Bylo by skvělé, kdyby se to vše podařilo. V současné době lze říct, že chybí více peněz než nábojů,“ uvedl nyní podle ERR Pevkur. Chybějící peníze se podle něj nyní hledají především v zemích severní a střední Evropy. Francie, která uvedla, že je připravena přispět více, by se měla projednat zvlášť, píše estonská stanice.

Kdy by se munice mohla dostat na frontu, je nyní podle Pevkura těžké předvídat. Některé náboje by se tam mohly dostat v řádu měsíců, jiné až koncem roku. Podle Pevkura je třeba prověřit některé granáty od možných partnerů, aby se zjistilo, v jakém jsou stavu a zda jsou použitelné.

Italský deník Corriere della Sera před pár dny napsal, že Česko a dalších 15 zemí, které se k iniciativě přidaly, uzavřely smlouvy pro dodávku dělostřelecké munice Ukrajině a že se nakonec podařilo získat o 200 tisíc kusů více, tedy milion. Dodávky začnou v dubnu, napsal list.

Česká vláda ve středu schválila další příspěvek ČR do iniciativy. Jeho výši premiér Petr Fiala neuvedl, munice podle jeho vyjádření dorazí na místo v rámci týdnů až měsíců.