PŘEHLEDNĚ: Kdo je kdo v boji o Českou televizi

Do boje o post generálního ředitele se přihlásilo 21 lidí. Podle prohlášení Rady ČT, která bude nového šéfa nejvlivnější mediální instituce v zemi rozhodovat, měly některé přihlášky nedostatky. Na zasedání 11. června by měli radní z došlých projektů vybrat pět finalistů, kteří o týden později podstoupí ústní obhajobu a následnou volbu. Úspěšný uchazeč musí dostat nejméně deset hlasů. Kdo tedy usiluje o šéfování České televize?

Hynek Brom

Bývalý šéfa sekretariátu odvolaného šéfa ČT Jana Součka. Bývalý plzeňský politik za ODS, který do roku 2021 působil jako první místopředseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2022 zastával pozici speciálního zmocněnce ministerstva průmyslu a obchodu pro stavbu gigafactory u Plzně.

Ondřej Cón

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, působil v oblasti stavebních zakázek. O post generálního ředitele ČT usiloval také v roce 2023.

Alena Dlabačová

Absolventka Fakulty novinářství a publicistiky UK- specializace televize, působí jako scenáristka, v televizi odvysílala na 200 pořadů (vlastních nebo v její dramaturgii). Později pracovala v dalších médiích (magazín Profit, přílohy Hospodářských novin), v oblasti HR, pořádala konference.

O post šéfa ČT je enormní zájem. Přihlášky podalo 21 lidí, některé mají nedostatky Leaders Do výběrového řízení na generálního ředitele České televize přišlo 21 přihlášek. Některé ale mají nedostatky, uvedl předseda Rady ČT Karel Novák. Při minulé volbě před dvěma roky přišlo 13 přihlášek, ale pět radní vyřadili pro nesplnění požadavků výběru. Tehdejšího vítěze tendru Jana Součka rada na začátku letošního května po roce a sedmi měsících ve funkci odvolala. Souček před dvěma lety porazil nejdéle sloužícího generálního ředitele Petra Dvořáka. ČTK Přečíst článek

Michal Frankl

Bývalý český politik, v 90. letech byl poslancem Poslanecké sněmovny za ODS, pak náměstek ministra financí Ivana Pilipa, od roku 2002 působil jako náměstek ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. V roce 2009 se stal poradcem premiéra Jana Fischera. V této funkci byl například hlavním vládním vyjednavačem s farmářkou Ludmilou Havránkovou, jejíž pozemky bránily dostavbě dálnice D 11. Poté přešel do soukromého sektoru, je členem Komory daňových poradců.

Milan Fridrich

Milan Fridrich, ředitel divize Program, má od října 2011 na starost programovou skladbu stanic ČT1, ČT2, ČT :D a ČT art a od října 2023 pod něj také spadá ČT sport. Jeho práce zahrnuje strategické plánování, výběr obsahu a dohled nad celkovou koncepcí vysílání. Předtím působil v různých funkcích v Českém rozhlasu, Hospodářských novinách a České televizi, včetně pozic stálého zpravodaje v Bruselu, vedoucího zahraniční redakce, moderátora a šéfeditora. V České televizi zastával role šéfeditora ČT24, vedoucího Studia 6 a pak ředitele zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu (2007 – 2010). Poté byl rok výkonným ředitelem nových médií.

Šéf programu ČT Fridrich: Docent je hit, už chystáme druhou řadu. Maďaři natočili vlastní Most Leaders Fenomén Případů 1. oddělení vynesl Českou televizi v roce 2022 k dalšímu titulu nejsledovanější tuzemské televizní skupiny. Podle ředitele programu ČT Milana Fridricha za tím stojí zejména správně nastavený systém kontroly, díky němuž dokáže veřejnoprávní stanice konkurovat komerčním televizím i nové konkurenci ze strany streamingových služeb. Ty podle Fridricha pak nejsou jen konkurencí, ale také partnery. Detaily ale zatím zveřejnit nesmí. Stanislav Šulc Přečíst článek

Radan Holásek

Působí jako obchodní ředitel volejbalového klubu VK UP Olomouc, působí v řadě firem v regionu. V roce 2019 byl producentem seriálu Případy Jáchyma Semiše, která se natáčela v olomouckém regionu.

Vojtěch Chlubna

Vystudoval obory Výrobní stroje a Ekonomika podniku na Strojní fakultě ČVUT. Už v průběhu studia pracoval ve Výzkumném ústavu strojírenské techniky RCMT. Poté působil na akademické půdě jako odborný asistent a později vedoucí katedry. Od roku 2016 pracoval ve školicím centru ABB Robotika. V roce 2019 založil společnost ROBOTUM, kterou od té doby rozvíjí.

Hynek Chudárek

Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Po revoluci řídil firmu na výrobu CD a DVD, která konkurovala tehdejšímu státnímu monopolu. První hudební televizi Óčko spoluzakládal ještě pod názvem Stanice O v roce 2002, v dubnu 2005 většinu koupila mediální skupina MAFRA a Chudárek zůstal minoritním akcionářem. Na post generálního ředitele kandiduje opakovaně od roku 2009.

Miroslav Karas

Od roku 1998 reportér České televize, v letech 2020–2024 ředitel televizního studia Ostrava, před tím zahraniční zpravodaj České televize v Polsku (1998–2012 a 2016–2017) a v Rusku (2012–2016 a 2018–2020). Před televizním působením pracoval v Československém a později Českém rozhlase.

Televizní a rozhlasové poplatky musí být zaplacené v nové výši. Jinak hrozí tvrdý postih Zprávy z firem Zvýšení poplatku za rozhlas a televizi vstoupilo v platnost v květnu a dnes je první den, kdy musí být poprvé zaplaceno v nové výši. Pro Českou televizi se jedná o 150 korun měsíčně za domácnost, pro Český rozhlas 55 korun za měsíc. nos Přečíst článek

Martin Konrád

Bývalý ředitel televize Prima Martin Konrád se v minulé volbě šéfa ČT dostal do finále. Konrád v letech 1996 až 2006 působil jako obchodní ředitel media zastoupení Regie Radio Music (součást mediální skupiny Lagardere Active ČR). Poté další dva roky zastával funkci generálního ředitele vydavatelství Metro ČR, odkud přešel do FTV Prima, nejprve zastával post obchodního ředitele, posléze se stal šéfem celé televize.

Vladimír Kořen

Televizní publicista se zaměřením na vědecké a zábavní pořady, dále učitel a úspěšný místní politik. V České televizi se stal popularizátorem vědy a životního prostředí, za což obdržel cenu Česká hlava. V letech 2010 až 2022 byl zastupitelem a v letech 2010 až 2020 byl rovněž starostou města Říčany v okrese Praha-východ.

Vendula Krejčová

Redaktorka a moderátorka, v letech 2006 až 2023 uváděla v České televizi pořad Objektiv, od listopadu 2023 do dubna 2025 byla tiskovou mluvčí ČT. Žurnalistiku vystudovala v devadesátých letech na Cameron University ve státě Oklahoma, po návratu do Česka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Aktualizováno Souček skončil jako šéf ČT. Na jeho místo chce Šmuclerová Zprávy z firem Ve vedení České televize skončil její dosavadní generální ředitel Jan Souček. Odvolala jej Rada České televize. Ta zvolí nového šéfa České televize 18. června. O týden dříve vybere z přihlášek, které obdrží, pětici finalistů. ČTK, fry Přečíst článek

Michal Michálek

Herec, dabér a režisér českého znění Michal Michálek vystudoval herectví na Vyšší odborné škole herecké v Praze a od počátku své profesionální kariéry se věnuje především dabingu. Za práci na televizním sitcomu Big Bang Theory získal (společně s Petrem Finkousem) Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu audiovizuálního díla, která se uděluje v rámci předávání dabingových Cen Františka Filipovského. Jeho hlasem promlouvá například speciální agent Timothy McGee v úspěšném televizním seriálu NCIS nebo legendární animovaná postavička Mickey Mouse.

Petr Mrzena

Dlouholetý zkušený televizní pracovník, později manažer. Naposledy působil jako ředitel divize Zpravodajství a publicistika ČT (od roku 2023). V letech 2011 až 2023 zastával pozici šéfredaktora zpravodajství ČT a později se stal výkonným ředitelem ČT24. V této roli hrál klíčovou roli v rozvoji a modernizaci zpravodajského vysílání. Mezi lety 2010 a 2011 působil jako zpravodaj v Bruselu pro televizi Z1. Mezi lety 2006 až 2010 byl šéfredaktorem zpravodajství TV Nova. Dále působil v letech 2004 až 2006 jako redaktor a moderátor zpravodajství v České televizi a v období 1996 až 2004 jako redaktor zpravodajství v TV Prima.

Jiří Ponikelský

Výkonný šéf programu ČT Sport. Od poloviny 90. let spolupracoval se svazy kolektivních sportů při nakládání s televizními a marketingovými právy. Podílel se na organizaci některých šampionátů na území České republiky. V roce 2009 nastoupil do České televize na pozici zástupce šéfredaktora Redakce sportu. O rok později se stal výkonným ředitelem programu ČT Sport.

Jiří František Potužník

Po dobu patnácti let působil ve zpravodajství České televize. V průběhu předsednictví České republiky Radě EU zastával roli mluvčího premiéra Mirka Topolánka pro předsednictví. Od roku 2010 se podílel na přípravách české účasti na světových výstavách EXPO. V letech 2015 a 2021 jako generální komisař. Volby šéfa ČT se účastní pravidelně.

Hlavní ceny za marketing a PR Zlatý středník vyhráli Vítek, agentura Svengali Marka Pražáka a Česká televize Zprávy z firem Ceny Zlatého středníku si odnáší Česká televize či L'Oréal, agenturou roku je opět Svengali. PR Klub, organizátor ocenění, u příležitosti vyhlášení vítězů oznámil přejmenování na Asociaci strategické komunikace a vztahů s veřejností. nst Přečíst článek

Aleš Rozehnal

Advokát a bývalý jednatel společnosti CET 21 s.r.o., která držela licenci na vysílání televize Nova. Zabývá se mediálním a soukromým právem.

Roman Karel Šimek

Nezávislý podnikatel, zejména v realitním byznysu.

Libuše Šmuclerová

Zkušená mediální manažerka. Po působení v Československé televizi stála u zrodu televize Nova, za jejího působení Nova byla nejúspěšnější komerční stanicí ve střední Evropě. Se svým tehdejším manželem Liborem Šmuclerem vybudovala síť soukromých klinik. Posléze nastoupila do čela mediálního domu Ringier (především deníky Blesk a Sport). Generální ředitelkou zůstala i po akvizici tuzemských aktivit Ringieru Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. Za jejího působení se nastartovala digitální transformace mediálního domu. V současnosti působí jako předsedkyně představenstva tohoto vydavatelství (dnes nese jméno Czech News Center).

Ondřej Vrbík

Architekt bez mediálních zkušeností. Na post generálního ředitele ČT kandidoval již v roce 2023.

Jakub Železný

Populární moderátor České televize a syn zakladatele TV Nova Vladimíra Železného. „Pokud bych se stal generálním ředitelem, chtěl bych Českou televizi vést jako zcela nezávislou a zabránit jejímu zestátnění,“ uvedl ke kandidatuře Železný.

Mára Prchal trefil ducha doby. Na komoru Enjoy Kniha Duše národa, kterou napsal někdejší hlavní marketingový a mediální stratég Andreje Babiše Marek Prchal, je mnohovrstevnatým čtením. Její název je těsně vedle, obrazem duše národa (snad) není. Autorovi se ale povedlo bolestivě přesně zachytit ducha místa a doby. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Stanislav Šulc: Soud hodil Trumpovi na hlavu jeho vysněná cla. Může to mít zásadní dopady Názory Situace kolem dne osvobození, jak Donald Trump označuje uvalení „recipročních“ cel na veškerý dovoz do USA, dostává další rozměr. Do dění vstoupil federální soud, který Trumpovi hodil cla na hlavu s tím, že na jejich uvalení nemá pravomoci, ale udělat to může jedině Kongres. Dopady tohoto rozhodnutí mohou být dalekosáhlé. Od toho, že Donald Trump prostě bude ignorovat rozhodnutí soudu, po to, že se konečně vrátíme k debatě, co všechno vlastně je ona tolik vzývaná „bezpečnost“. Stanislav Šulc Přečíst článek