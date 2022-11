Pražskou tramvajovou síť posílí až 200 souprav. Dopravní podnik vypsal tendr za 15 miliard

Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal tendr na dodávku až 200 tramvají v předpokládané hodnotě 15 miliard korun. Prvních 40 vozů podnik odebere závazně, na další uzavře rámcovou smlouvu do roku 2035.

DPP naposledy nakupoval po roce 2010 nejnovější tramvaje typu 15T for City. Nyní vlastní více než 800 tramvají.

Podnik chce podle informací ve věstníku odebrat prvních 20 tramvají v roce 2025 a dalších 20 v roce 2026. Další pak bude moci podle potřeby odebírat na základě rámcové smlouvy v letech následujících. Na nákup první dvacítky vozů chce firma využít evropské dotace z Národního plánu obnovy. Vozy budou potřeba na obnovu vozového parku i obsluhu nových tratí.

Nové nízkopodlažní klimatizované tramvaje by měly mít kapacitu minimálně 220 cestujících a životnost alespoň 30 let od převzetí posledního vozidla ze zakázky. „Předběžné tržní konzultace nám ukázaly, že zájem na trhu je. Vysoutěženého dodavatele a podepsanou smlouvu s ním bychom chtěli mít zhruba do jednoho roku, to je maximálně do začátku prosince 2023,” uvedl technický ředitel podniku pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.

DPP letos zahájil stavbu tramvajové trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina, která by měla být zprovozněna na přelomu října a listopadu příštího roku, a prodlužuje tramvajovou trať z Modřan do Libuše. Letos v dubnu zprovoznil úsek ze sídliště na Barrandově do Holyně, který dále prodlouží do Slivence. V plánu jsou také koleje v horní části Václavského náměstí nebo úsek propojující Bolzanovu s Vinohradskou ulicí.

„Kromě toho DPP na základě rozhodnutí rady hlavního města Prahy projekčně připravuje dalších asi deset nových tramvajových tratí, z nichž zhruba polovina by se v následujících cca pěti letech mohla postavit. Tramvajovou síť v Praze poslední čtyři roky intenzivně opravujeme a rozšiřujeme a modernizovat je potřeba i vozový park,” dodal končící primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Vypsání tendru kritizoval opoziční zastupitel Prokop s odkazem na kauzu Dozimetr, ve které podle policie organizovaná skupina obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v DPP tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky. „Tato kauza zasáhla nejvyšší patra politiky. Navíc dopravní podnik nyní nad sebou nemá ani řádnou kontrolu, protože ani dozorčí rada není ještě stínu Dozimetru zbavená. Je to opravdu nešťastné načasování a myslím, že nikdo z občanů nebude mít k této veřejné zakázce ani kousek důvěry,” uvedl s tím, že na místě by bylo s tendrem počkat.

Podnik má podle informací na svém webu 802 tramvají v sedmi různých typech. Nejpočetnější skupinou jsou takzvané sólové vozy typu T3 R.P, kterých je 347. Druhou nejpočetnější skupinou jsou nejnovější tramvaje 15T for City, jichž DPP vlastní 250. Podnik má také 730 souprav metra, 1216 autobusů a jeden trolejbus. Na dalších až 70 nízkopodlažních trolejbusů nedávno vypsal tendr za 1,18 miliardy korun. DPP provozuje také lanovku na Petřín.