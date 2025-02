Práce hrou. Umělá inteligence dokáže podpořit aktivitu zaměstnanců i v Česku

Gamifikace vnáší do pracovního procesu herní prvky, tedy odměny, soutěže, nebo bodové systémy. To zvyšuje motivaci a zapojení zaměstnanců. Tento přístup se v posledních letech rozšířil do mnoha firem a oborů, protože přináší lepší výkonnost, zájem a celkovou spokojenost zaměstnanců.

Motivační systém, který řídí umělá inteligence, umí zjistit, kteří lidé jsou na prodejnách aktivní a produkty úspěšně nabízejí. “Právě zde využíváme AI a díky ní motivujeme zaměstnance na prodejnách. Pomocí gamifikace v nich probouzíme chuť doporučovat zákazníkům další produkty, aby v prodejně jen nestáli. To funguje zázračně,” říká zakladatel řetězce rychlého občerstvení Trdlokafe Radek Klein.

Jeho firma má vlastní aplikaci, kterou mají v telefonu všichni baristi a prodejci. “Funguje to jako uzavřená whatsappová skupina a umělá inteligence účastníkům posílá zprávy a ocenění ve formě obrázků, kterými je motivuje ke splnění deního cíle,” popisuje systém.

Nejlepší prodejce je vyhlášený každý večer a skupina účastníků čítá pět stovek mladých lidí z Evropy, kde má Trdlokafe své prodejny. “Každý chce své jméno vidět v žebříčku co nejvýše. Díky tomu zaměstnance baví víc prodávat a má to i velký vliv na příjemné chování k zákazníkům,” dodává. Vše je online a připomíná to sportovní prostředí, kdy se mají prodavači potřebu předhánět, což optimalizuje tržby prodejen.

Jedním z průkopníků gamifikace v gastronomiii je americký řetězec Domino’s Pizza a její online hra Pizza Hero, která umožňuje poskládat si oblíbený pokrm dle vlastního receptu. Aplikace, která vznikla v roce 2011 se rychle stala velice oblíbenou a přivedla řetězci nové zákazníky i zaměstnance. Nejlepším hráčům totiž Domino’s Pizza nabídla stálé zaměstnání.

Gamifikace ovšem není pouze výsadou gastronomie. Například technologická společnost Google používá herní prvky k podpoře inovací a vzdělávání zaměstnanců. Některé banky díky ní motivují zaměstnance k dosažení obchodních cílů pomocí bodových systémů.

Automobilky jako BMW nebo Ford využívají gamifikaci k tréninku zaměstnanců ve výrobě a Siemens vytvořil simulaci “PlantVille”, kde se zaměstnanci učí řídit výrobní závod. Jedná se o hru podobnou SimCity, kde si hráči mohou vyzkoušet řízení výrobního závodu, optimalizovali procesy a zlepšovali produktivitu.

Podle personalistů gamifikace snižuje fluktuaci zaměstnanců. “Lidé mají pocit, že o ně má firma zájem, jsou spokojenější a méně často odcházejí. Model tak přináší výhody pro firmy i zaměstnance,” hodnotí trend sociolog Daniel Hrubý.