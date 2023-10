Požár v textilce Juta způsobil škody za 160 milionů, obnova výrobní haly potrvá přes rok

Noční požár v závodě textilky Juta v Turnově na Semilsku, který zasáhl dvě haly, podle prvního odhadu způsobil škodu 160 milionů korun. Příčinu budou vyšetřovatelé teprve zjišťovat, požárem se zabývají i kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, uvedla regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová. Obnova zničené výrobní haly Juty potrvá minimálně rok či rok a půl, řekl majitel firmy Jiří Hlavatý.

„Předmětem tohoto šetření je samozřejmě zjištění příčiny vzniku požáru,“ dodala. Zásah hasičů stále neskončil. Krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec předpokládá, že dohašování požáru potrvá zřejmě do čtvrtka. Kvůli požáru byl vyhlášen zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zatím se obešel bez zranění. V okolí požáru by lidé podle doporučení hasičů neměli větrat. Hasiči na místo povolali specializovanou techniku ze základny v Hlučíně na Opavsku.

V jedné z hal turnovského závodu Juty v Palackého ulici začalo hořet v úterý po 22:00, podle Hadrbolce se oheň rozšířil velmi rychle. „Přenos požáru po celé hale byl opravdu velmi extrémní, kdy my jsme vyhlašovali stupně poplachu ve velmi rychlém sledu, abychom sem soustředili síly a prostředky. Nicméně než jsme soustředili síly a prostředky ze zvláštního stupně, tak nám došlo k přesunu požáru z jedné haly do druhé. Bylo to způsobeno naskladněným materiálem, který se tady všude vyskytuje,“ uvedl krajský ředitel.

Podle něj se při hašení vystřídalo zatím 35 jednotek, tedy zhruba 170 hasičů. „Aktuálně na místě zasahuje 16 jednotek, zhruba 50 hasičů,“ řekl ředitel hasičů ráno novinářům. Požár hasiči lokalizovali kolem 2:00, dohašování ale potrvá podle Hadrbolce dlouho. „Pomocí speciální techniky záchranného útvaru, obrovského rypadla, rozebíráme první halu, která je ocelové konstrukce, a dostáváme pryč materiál, který je vevnitř uskladněn, a dohašujeme. Jedná se o různé balíky s textilním materiálem, případně materiálem pro výrobu izolací,“ řekl Hadrbolec. Druhá hala se hasí jen zvenčí. „Je tam propadlá konstrukce na velké části haly dovnitř. Museli jsme shodit štítovou zeď a částečně boční zeď, která nás přímo ohrožovala. Vyboulila se ven,“ dodal krajský ředitel. Doporučení nevětrat má podle něj spíše preventivní charakter.

Obnova bude trvat i více než rok

Požár zasáhl haly o rozměrech 120 krát 20 metrů a 60 krát 20 metrů. Podle majitele firmy Jiřího Hlavatého bude obnova trvat minimálně rok či rok a půl. Nevybavuje si, že by některý z jeho závodů zasáhl tak velký požár jako tento. Podle Hlavatého tam pracuje zhruba 80 lidí a nikoho propouštět nebudou.

„Nepočítám s tím, že bychom snižovali stavy lidí. V žádném případě. Lidé, co tam jsou, budou dál zaměstnaní a převedení na jinou práci,“ řekl Hlavatý. Přímo v turnovském závodě mají podle něj ještě jednu výrobní halu, která nebyla požárem zasažená.

Co požár způsobilo, Hlavatý zatím neví. „Je to špatné, hrozné, člověk je vyvedený z míry. Nikdy se nám nic takového nestalo v takovém rozsahu. Občas se něco stane, ale takový rozsah nikdo z nás nepamatuje,“ řekl. „Ale rozhodující je, že se nikomu nic nestalo,“ zdůraznil.

Turnovský závod je jedním z několika závodů Juty v Česku, těžiště výroby má firma ve Dvoře Králové nad Labem. Společnost vyrábí textilie pro stavebnictví a zemědělství, umělé trávníky a další technické textilie. Majitel firmy odhaduje, že obnova zničené výrobní haly potrvá přes rok, nikoho z 80 zaměstnanců propouštět nebude. V textilní továrně Juta v Turnově hořelo i v červenci 2021. Likvidace požáru střechy byla náročná, hasiči museli střechu rozebrat. V říjnu 2012 vyjížděli hasiči do turnovské Juty k požáru vzduchotechniky.