Síkela viní Křetínského. Využívá svá média ke kritice převzetí NET4GAS, uvedl ministr

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela viní miliardáře Daniela Křetínského, že využívá svá mediální aktiva ke kritice převzetí provozovatele plynovodů NET4GAS českou vládou, uvedl list The Financial Times. Křetínského Energetický a průmyslový holding v reakci uvedl, že obvinění vznesená Síkelou odmítá a že plně respektuje nezávislou redakční politiku.

Ministr listu sdělil, že považuje za zvláštní, že Křetínského bulvární deník Blesk přišel se sérií článků kritizujících vládní převzetí firmy NET4GAS, o kterou se miliardář rovněž ucházel. Uvedl také, že útoky na jeho osobu ze strany novin vlastněných Křetínským by měly vzbudit pochybnosti ohledně toho, jak miliardář využívá svá mediální aktiva v zahraničí.

„Zcela a jednoznačně odmítáme obvinění, která vznesl ministr Síkela. Plně respektujeme nezávislou redakční politiku; neurčujeme témata, ale ani je nebudeme potlačovat,“ uvedla společnost EPH. Martina Říhová, šéfka společnosti Czech News Center, která je vydavatelem Blesku, dodala, že zájem médií o „podezřelý“ nákup plynovodů není dán vlastnickou strukturou listu, ale přirozenou zvědavostí ohledně této velké státní transakce.

NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Vládní převzetí podniku se stalo terčem kritiky rovněž ze strany opozice a jiných médií, včetně serveru Newstream.cz a týdeníku Echo24, upozorňuje The Financial Times.

Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i v zahraničí. Časopis Forbes ho v nejnovějším žebříčku řadí na druhé místo mezi nejbohatšími Čechy, jeho majetek odhaduje na 210,9 miliardy korun.

Křetínského společnost Czech Media Invest (CMI) vydává v ČR například deníky Blesk, Aha!, E15 a Sport a několik desítek časopisů, mimo jiné Reflex, Svět motorů a ABC. Vlastní rovněž aktivity v zahraničí, například ve Francii.

Minulý měsíc sice Křetínský prodal svůj podíl ve francouzském listu Le Monde, nadále však vlastní několik francouzských rozhlasových stanic a časopisů. Podle nedávných informací zdrojů listu The Financial Times se nyní miliardář zajímá rovněž o koupi britských novin The Daily Telegraph.