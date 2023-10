Symbol Paříže ožívá. Katedrála Notre-Dame se příští rok otevře veřejnosti

Obyvatelé Paříže a turisté z celého světa se v příštím roce dočkají znovuotevření ikonické památky hlavního města Francie. Více než pět let od požáru by se 8. prosince 2024 měla otevřít katedrála Notre-Dame pro veřejnost. Ještě v letošním roce však historickou památku a všechny, kteří ji opravují, čeká náročný úkol - vztyčení nového sanktusníku.

Právě novogotický sanktusník z dubového dřeva, který jednu z dominant Paříže zdobil, byl jednou z největších ztrát požáru z 15. dubna roku 2019. Nový nakonec bude přesnou kopií věže z roku 1859 od architekta Eugèna Violleta-le-Duca. I přesto, že chtěl současný prezident Macron prosadit moderní pojetí této stavby.

Sanktusník katedrály Notre-Dame v Paříži, který shořel v dubnu 2019

Katedrála dostala nový krov

V červenci tohoto roku došlo v rámci rekonstrukce za téměř 900 milionů dolarů (téměř 21 miliard korun) k dalšímu pokroku, kdy byl do katedrály dodán nový dubový krov. Několikatunovou konstrukci do centra francouzské metropole dopravili po řece Seině na lodi tak velké, že kvůli tomu na několik hodin museli přerušit ostatní lodní dopravu.

Na stavbu krovu padlo celkem 1200 dubů. Ten je složený ze tří trojúhelníkových částí o rozměrech 15 krát 12 metrů a hmotnosti sedmi tun. Loď, která dopravila i další stavební materiál a trámy, měří 80 metrů. Z lodě na chrám krov vyzdvihl jeřáb.

„Používáme přepravní prostředky, které máme k dispozici. Tento způsob je perfektní, je ekologický, ale je to zároveň nejsnazší způsob, jak tři části krovu přivézt na ostrov Cité,“ uvedl generál Jean-Louis Georgelin, který na rekonstrukci dohlíží.

Světoznámou architektonickou a církevní památku v srdci Paříže zachvátily plameny 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části středověké budovy. Příčina požáru ještě nebyla zcela objasněna. Katastrofu mohla způsobit závada v elektroinstalaci či nedopalek cigarety. Památku, chráněnou organizací UNESCO a proslavenou románem Victora Huga Zvoník u Matky Boží, před požárem navštěvovalo na 13 milionů lidí ročně.