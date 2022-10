Juta propustila kvůli ztrátě ruského trhu stovku lidí

Největší česká textilka Juta ze Dvora Králové nad Labem kvůli ztrátě zakázek propustila v závodě v Úpici na Trutnovsku 24 lidí, dalších 26 míst je v ohrožení. V minulých měsících podnik propustil v závodě v Jaroměři přes 70 lidí, a to kvůli ztrátě ruského trhu. Kvůli zdražení energií a dalších vstupů podnik redukuje investice, uvedla ekonomická ředitelka Juty Marie Čermáková. Juta má 17 výrobních závodů a nyní zaměstnává 2150 lidí, propustila tak téměř pět procent z nich.

Závod v Úpici vyrábí různé tkaniny například pro zemědělce. "Významný odbyt agrotextilií máme v Nizozemsku. Tamní zemědělci však kvůli drahým energiím šetří a textilie pod zeleninu přestali obnovovat. Zakázky intenzivně sháníme jinde, abychom zaměstnanost v Úpici udrželi," řekla Čermáková.

Na závod v Jaroměři dopadla ztráta ruského trhu po napadení Ukrajiny Ruskem. Juta ukončila provoz tkalcovny, která vyráběla tkaniny pro podstřešní fólie vyvážené do Ruska. Skončil i provoz šití pytlů a částí vaků. "Do konce září ze závodu odešlo asi 40 lidí, z nichž si 32 našlo novou práci jinde. Ke konci října ze závodu odejde ještě 30 lidí," uvedla ekonomická ředitelka. V Jaroměři má Juta ještě závod na výrobu hydroizolačních fólií.

Ztráta 400 milionů korun

Juta odhaduje, že výpadek ruského trhu ji v přímém i nepřímém exportu připraví na tržbách o zhruba 400 milionů korun. S návratem na ruský trh Juta nepočítá. "Naše zboží je na sankčních seznamech pro vývoz do Ruska. Trh tam po nás již obsadili výrobci z Turecka, Indie a Číny a ze zemí mimo Evropu," řekla Čermáková.

Na hospodaření Juty má výrazný vliv zdražení energií, surovin a dalších vstupů. Za první pololetí podnik zaplatil za elektřinu meziročně asi o čtvrt miliardy korun víc. "V některých závodech od září omezujeme výrobu. Část zaměstnanců zůstává doma na 60 procentech mzdy," řekl Čermáková. Podnik také podle ní téměř o pětinu snížil investice, které letos měly být na úrovni 700 milionů korun. "Řada investic již byla rozběhnutých. Co však šlo zastavit, jsme zastavili," řekla.

Plány na zisk a tržby berou zasvé

Budoucí vývoj je podle Čermákové obtížné předvídat. Již nyní je ale podle ní jasné, že plánovaných tržeb na úrovni 9,7 miliardy korun Juta nedosáhne. Zejména kvůli zdražení energií Juta nenaplní ani plán zisku, u něhož na jaře předpokládala úroveň 700 milionů korun před zdaněním. "Ceny elektřiny nejsme schopni promítnout do cen, ihned přicházíme o zakázky," řekla Čermáková. Loni Juta vytvořila při tržbách devět miliard korun čistý zisk 730 milionů korun.

Přes složitý vývoj by finanční pozice Juty měla zůstat pevná. "Juta nadále bude finančně stabilní společností tak, jako byla dosud," uvedl majitel firmy Jiří Hlavatý. Podnik trvale hospodaří bez úvěrů.

Těžiště výroby má Juta ve Dvoře Králové, kde má osm závodů. Další závody má v Olomouci, Jaroměři, Úpici, Turnově, Bernarticích u Trutnova a ve Višňové u Frýdlantu v Čechách. Společnost vyrábí textilie pro stavebnictví a zemědělství, umělé trávníky a další technické textilie. Firma vyváží do 64 zemí světa. Největším odbytištěm loni byly země Evropské unie s tržbami osm miliard korun.