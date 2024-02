Potvrzeno. PPF se stahuje z Vietnamu, prodala tamní Home Credit

PPF se dohodla na prodeji vietnamského Home Creditu. Kupujícím je thajská banka. PPF inkasuje v přepočtu asi 20 miliard korun.

Skupina Home Credit, divize PPF pro spotřebitelské financování, ve středu oznámila podpis rámcové dohody o prodeji aktiv Home Creditu ve Vietnamu. Plnění transakce dosahuje přibližně 800 milionů eur, tedy asi dvacet miliard korun. Vyplývá to z tiskové zprávy PPF. Kupující stranou je banka Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB), která je součástí thajské skupiny SCBX Public Company Limited.

Transakce podléhá schválení příslušných regulátorů ve Vietnamu a v Thajsku. Její vypořádání se očekává v první polovině roku 2025.

Skupina Home Credit je mezinárodní poskytovatel spotřebitelského financování působící na trzích v Evropě i Asii. Home Credit má kořeny v České republice. Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva v hodnotě 43,5 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 52 tisíc lidí.

