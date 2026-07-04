Benátky přitvrzují. Za jednodenní návštěvu může turista zaplatit až 50 eur
Benátky chtějí přitvrdit v boji s masovým turismem. Současný poplatek jednodenní návštěvníky podle radnice neodradil, město proto zvažuje, že v nejvytíženějších dnech zvedne cenu vstupu až na 50 eur.
Za jednodenní návštěvu Benátek by mohli turisté v budoucnu zaplatit výrazně víc než dosud. Nový starosta historického města Simone Venturini připustil, že v nejvytíženějších dnech by se poplatek mohl vyšplhat až na 50 eur, tedy zhruba 1200 korun. Informovala o tom agentura AP.
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Odstupňovaný systém
Vyšší částka by se ale netýkala všech návštěvníků automaticky. Podle Venturiniho by město mohlo zavést odstupňovaný systém. Pokud by si například na určitý den už rezervovalo vstup do Benátek 40 tisíc lidí, další zájemci by platili vyšší cenu – třeba 20, 25 nebo 30 eur. Padesát eur má být podle starosty pouze horní hranicí.
„Neznamená to, že každý, kdo přijede do Benátek, zaplatí padesát eur,“ řekl Venturini.
Benátky zavedly poplatek pro jednodenní návštěvníky v roce 2024. Základní cena činí deset eur, při včasné rezervaci pět eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo hlavní cíl: nesnížilo počet turistů, kteří do města přijíždějí jen na několik hodin.
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Velká zátěž
Podle starosty jsou právě jednodenní výletníci pro město velkou zátěží. V Benátkách často neutratí tolik jako hosté ubytovaní přes noc, přesto vytvářejí náklady. „Produkují odpad – jedí, pijí, vyhazují věci. To je spojeno s obrovskými náklady,“ uvedl Venturini, který se před zvolením starostou věnoval na radnici právě cestovnímu ruchu.
Údržba Benátek je podle něj výrazně náročnější než v jiných městech. V historickém centru se nedá spoléhat na běžnou techniku, mnoho práce se musí dělat ručně, s pomocí lodí, ručních vozíků a košťat. „Utrácíme 100 milionů eur ročně jen na to, abychom Benátky udrželi při životě, a nikdo nám ty peníze nedá. Ani Evropa, ani italský stát,“ řekl starosta.
Poplatek se vztahuje na turisty, kteří se v Benátkách neubytují. Platí od dubna do konce července, obvykle od pátku do neděle a také v některé další stanovené dny. Výjimku mají například lidé narození v Benátkách, studenti, děti mladší 14 let nebo lidé se zdravotním postižením.
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Benátky patří k nejnavštěvovanějším místům světa. Slavné náměstí svatého Marka, bazilika, muzea, gondoly, karneval i filmový festival přitahují každoročně zhruba 20 milionů turistů. Právě masový turismus ale město dlouhodobě ohrožuje. Historické Benátky jsou od roku 1987 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
Radnice už dříve omezila také provoz velkých výletních lodí. Ty se staly symbolem jednorázového masového turismu a podle kritiků ohrožovaly křehké město uprostřed laguny nejen obrovským počtem návštěvníků, ale i vlnami, které jejich provoz vyvolával.
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