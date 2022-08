Pivaři, bojte se. Nedostatek ruského plynu může omezit produkci tuzemských pivovarů

Češi jsou ve spotřebě piva na hlavu již léta první na světě. Kvůli omezení či dokonce zastavení dodávek ruského plynu – přestože pivovary hledají alternativní zdroje – hrozí, že pivovary v tuzemsku by musely omezit výrobu. Ta již loni kvůli covidovým opatřením klesla.

Pokud by došlo k úplnému omezení dodávek plynu včetně rezerv, mělo by to zásadní vliv na celé pivovarnictví včetně dodavatelů. „Náhradní řešení by se v krátkodobém horizontu hledalo jen velmi složitě a nebylo by možné plyn zcela nahradit. Pokud by došlo k omezení či zastavení dodávek plynu, došlo by i k omezení výroby. To by, samozřejmě, mělo zásadní vliv na celé pivovarnictví, které patří mezi klíčové obory potravinářství u nás,“ uvedla výkonná ředitelka Český svaz pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

„Výrobní technologie v pivovarech, sladovnách a u zpracovatelů chmele jsou závislé na dodávkách plynu. Potřebujeme ho pro celou činnost varny. Páru dále využíváme na celou sanitaci obalů, při jejich mytí, ve stáčírnách, při pasterizaci,“ dodala Ferencová.

Například v Plzeňském Prazdroji, největším tuzemském pivovaru, se zemní plyn využívá ve sladovnách i v pivovarech pro produkci páry. Celkově představuje zhruba 40 procent spotřebovávané energie. Další tuzemský pivovar, Budějovický Budvar, na plynu přímo závislí není, odebírá energii z místní teplárny. „Nicméně jsou na něm závislí naši klíčoví dodavatelé, zejména slad a sklárny, bez kterých bychom se neobešli,“ uvedla mluvčí Budvaru Barbora Dědinová.

Směr obnovitelné zdroje

Cestou, jak snižovat spotřebu zemního plynu, je využití alternativních zdrojů jako například tepelných čerpadel, nebo obnovitelných zdrojů, případně bioplynu, biometanu nebo vodíku. „Zároveň bychom řešili možné alternativy, například v podobě lehkých topných olejů nebo ve spolupráci s teplárnou. Na případné krizové scénáře se připravujeme, přesto přechod na alternativní paliva nebude okamžitý, nese s sebou další náklady a nedokáže pokrýt úplně celou produkci piva v našich pivovarech,“ říká technický ředitel Prazdroje Pavel Šemík.

A na jak dlouho jsou pivovary schopny připravit zásoby pro případ omezení výroby v důsledku omezení či úplného omezení dodávky plynu? „Zásoby máme, ale není kapacitně možné je mít tak velké, aby pokryly případný několikaměsíční úplný výpadek produkce. Pivo je navíc potravina s omezeným datem spotřeby a není tedy ani možné vytvořit velké zásoby na dlouhou dobu,“ říká Šemík. Pasterizované pivo má trvanlivost od šesti do 12 měsíců, závisí při tom na typu obalu. Nepasterizovaná mají trvanlivost do 30 dní, vaří se primárně v restauračních pivovarech a jsou určena ke konzumaci v blízkosti místa výroby.

Pivovary loni uvařily 19,56 milionu hektolitrů piva, meziročně o 2,8 procenta méně. Bylo to zároveň nejnižší množství od roku 2013. Snížila se také spotřeba piva na jednoho obyvatele ze 135 litrů v roce 2020 na 129 litrů vloni, což je od roku 1950 páté nejnižší číslo. Objem výroby klesl druhým rokem, spotřeba na osobu klesá až na výjimky dlouhodobě – ještě v roce 2009 to bylo 153 litrů na osobu a rok.