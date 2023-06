Čínská cesta do středu Země. Naftaři budou hledat suroviny 11 kilometrů pod povrchem

Po plánech dosáhnout vzdálený Měsíc se rozhodla Čína vydat do hlubin Země. Petrochemická společnost China National Petroleum Corporation začala v poušti Tarim (na snímku) hloubit nejhlubší čínský vrt, který má prozkoumat, jaký surovinových poklad se skrývá 11 kilometrů pod povrchem Země, napsal deník The Guardian.

Čína začala hloubit svůj nejhlubší vrt ve snaze studovat oblasti planety hluboko pod povrchem. Vrtání začalo dnes (v úterý) v poušti Tarim v severozápadní čínské oblasti Sin-ťiang, uvedl The Guardian s odkazem na čínskou státní tiskovou agenturu Xinhua. S plánovanou hloubkou 11 100 metrů pronikne úzká šachta více než deseti geologickými vrstvami a dostane se do vrstev z doby křídy, tedy hornin z doby před 145 miliony let.

Mezník v průzkumu Země

Očekává se, že projekt bude dokončen za 457 dní a čínská státní média jej oslavují jako „mezník v čínském průzkumu hlubin Země“.

Hluboký průzkumný vrt umožní vědcům studovat vnitřní strukturu a vývoj Země a poskytne data pro geologický výzkum, uvedla v prohlášení China National Petroleum Corporation, přední producent ropy a plynu v zemi, který projekt vede. Technický expert CNPC Wang Čchun-šeng projekt popsal jako „odvážný pokus prozkoumat neznámé území Země a rozšířit hranice lidského chápání".

Vrt na hranici eskamotérství

Nebude to však snadný úkol. „Konstrukční obtížnost projektu vrtání lze přirovnat k velkému nákladnímu autu, které jezdí na dvou tenkých ocelových lanech," řekl expert ze státní Čínské akademie inženýrství Sun Ťin-šeng.

Zařízení, které váží více než 2000 tun, je navrženo tak, aby odolalo podzemním teplotám až 200 °C a atmosférickému tlaku, který je v hlubině 1300krát vyšší. Kromě extrémních podmínek hluboko pod povrchem přispívá k výzvě drsné přírodní prostředí Tarimské pánve – místa nejžhavější a nejsušší pouště Číny.

Projekt je součástí snahy Číny prozkoumat nové hranice ve vesmíru a pod zemským povrchem. V roce 2021 čínský prezident naléhal na přední vědce země, aby prolomili nové bariéry v různých oblastech, včetně hlubinného průzkumu Země. Samostatně Si Ťin-pching také zdůraznil potřebu zvýšit domácí dodávky energie, což tlačí čínské energetické giganty k hledání přírodních zdrojů.

Zejména oblast Sin-ťiang je známá tím, že je bohatá na ložiska nerostů a ropy. Teprve minulý měsíc Sinopec, největší čínská rafinérská společnost, objevila značné zásoby ropy a plynu v průzkumném vrtu v povodí Tarim v hloubce více než 8500 metrů pod povrchem.

Dosavadní rekord drží s hloubkou 12 262 metrů projekt Kolský superhluboký vrt na severozápadě Ruska, který je nejhlubší člověkem vytvořenou dírou na světě.