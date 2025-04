Philip Morris podpoří českou vědu

Philip Morris ČR v průběhu následujících čtyř let podpoří Národní muzeum celkovou částkou 10 milionů korun. Vznikne nový grantový program zaměřený na podporu výzkumu, zachování kulturního dědictví a popularizaci vědy.

K tomuto účelu vznikne grantová komise Národního muzea, která bude vybírat výzkumné projekty zaměřené na oblasti literatury, hudby, přírody, historie a poznávání světa. Program bude podporovat takové projekty, které přispívají k hlubšímu porozumění a ochraně kulturního dědictví a zároveň kladou důraz na jeho srozumitelnou a atraktivní popularizaci.

„V Národním muzeu se věnujeme vědě na nejvyšší úrovni, pečujeme o naše kulturní dědictví a snažíme se výsledky naší práce co nejlépe přibližovat veřejnosti. Pro kvalitní fungování a další rozvoj muzea je klíčové získávat stabilní finanční podporu nejen z veřejných, ale i ze soukromých zdrojů. Dar od společnosti Philip Morris ČR nám bezpochyby pomůže dosahovat dalších skvělých výsledků v naší práci i službě veřejnosti,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Společnost Philip Morris ČR tuto iniciativu podpoří formou daru ve výši 10 milionů korun. Tento příspěvek umožní realizaci významných výzkumných a popularizačních projektů s dlouhodobým přínosem pro vědeckou komunitu i širokou veřejnost.

„Cením si příležitosti, které se Philip Morris ČR dostává v podobě možnosti podpořit aktivity Národního muzea v oblasti popularizace výzkumu a vzdělanosti. Naše partnerství spojuje dlouholetá tradice působení v Česku, stejně jako společný důraz kladený na vědu a inovace, na kterých je ostatně postavena i transformace naší společnosti,“ uvedl Jacek Olczak, generální ředitel Philip Morris International, při slavnostním podpisu memoranda o spolupráci. „Snaha o poznání je motorem lidského pokroku, a jsme proto opravdu rádi, že můžeme podpořit vědecké úsilí Národního muzea a pomoci zprostředkovat jeho výsledky veřejnosti,“ dodal Jacek Olczak.

Národní muzeum plánuje vyhlášení prvního kola grantů v létě tohoto roku. O podporu se budou moci ucházet odborní pracovníci muzea, kteří se ve svém bádání věnují uvedeným oblastem a chtějí zároveň výsledky své práce aktivně popularizovat. Důležitým kritériem při výběru projektů bude také zapojení mladých talentovaných badatelů.

Národní muzeum je nejen symbolem české státnosti a kultury, ale zároveň také moderní vzdělávací a vědeckou institucí, která plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Muzeum bylo založeno roku 1818. I přes 207 let své existence je stále progresivní institucí hledící do budoucnosti. Své sbírky prezentuje moderním a interaktivním způsobem prostřednictvím expozic i krátkodobých výstav. V rámci své činnosti sbírá, zkoumá a prezentuje artefakty z přírodovědeckých, historických i uměleckých oborů, které vystavuje v 15 objektech a ochraňuje v několika samostatných depozitářích. V současné době je Národní muzeum největším a nejvýznamnějším muzejním domem v České republice, který uchovává více než 20 milionů sbírkových předmětů.

Společnost Philip Morris ČR je dceřinou společností Philip Morris International (PMI), která usiluje o proměnu tabákového průmyslu. Dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví tabáku a nikotinu. Od roku 2008 investovala společnost PMI více než 14 miliardy amerických dolarů do vědecky podloženého vývoje a komercializace inovativních bezdýmných výrobků pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouřením, s cílem zcela ukončit prodej cigaret.

