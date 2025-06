Partners posiluje v Rumunsku. Zaměří se na hypotéky

Rumunský hypoteční trh je zajímavou příležitostí pro českou skupinu Partners. Akvizicí Kiwi Finance posílí o více než 1,5 milionu klientů, odhaduje Tomáš Chadzivasilis, který má v Partners expanzi na rumunském trhu na starosti.

Finanční skupina Partners rozšiřuje svůj byznys v Rumunsku. Kupuje 100% podíl v největším lokálním hypotečním brokeru Kiwi Finance. Partners tak prostřednictvím této společnosti rozšířili distribuci celé skupiny o více než 300 profesionálů. Loni se zde skupina stala třetinovým akcionářem poradenské společnosti Transilvania Broker de Asigurare. Celkově tak Partners v Rumunsku získala přes 1,5 milionu klientů.

„Vlastnictví úvěrového i pojišťovacího makléře, spolupráce se dvěma tisíci profesionály a přístup k milionům klientů nám umožňuje budovat zcela novou finančně poradenskou divizi, která se bude soustředit na finanční poradenství a poskytování komplexních finančních služeb. Do této divize dodáme své nejmodernější IT systémy a prostřednictvím týmu českých ředitelů i své know-how. A stále jsme zde na začátku,“ komentuje akvizici v řádu nižších stovek milionů korun Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners.

Cíl: 100 milionů klientů

Skupina Partners tak pokračuje ve své plánované evropské expanzi, kdy po Slovensku a Polsku rozšiřuje své působení v Rumunsku a cílí i na další evropské země. „Máme know-how, několik úspěšných distribučních modelů a silné IT. Našimi strategickými partnery jsou nejsilnější finanční instituce v Evropě, máme chuť, kapitálovou sílu na akvizice i strategie, jak expandovat. Cíl je jasný – 100 milionů klientů do 29 let,“ popisuje plány na další expanzi Borkovec.

Kiwi Finance Partners - použito se svolením

Rumunsko patří se svými 19 miliony obyvatel a s rychle rostoucím HDP mezi velké evropské trhy se značným byznysovým potenciálem. Segment finančního poradenství, tak jak ho známe v České republice, zde fakticky neexistuje. Přes finanční zprostředkovatele si zde lidé sjednávají primárně pojištění vozů, ostatní finanční služby řeší přímo v bankách.

„Věříme, že rumunští zákazníci mají podobné finanční potřeby jako ti čeští. Partners působí úspěšně na českém trhu už 18 let. Za tu dobu jsme pro klienty vytvořili komplexní finanční plán pro celý jejich finanční život, který chceme nabízet i v Rumunsku a v dalších evropských zemích,“ říká Petr Borkovec.

Stamilionové úvěry

Společnost Kiwi Finance má tržní desetiprocentní podíl na novou produkci úvěrů, dosud zprostředkovala úvěry pro stovky tisíc klientů. V loňském roce dosáhly její tržby z oblasti hypotečního byznysu přes 9 milionů eur a celkový objem zprostředkovaných úvěrů přesáhl 400 milionů eur. Kiwi je dlouhodobě jednička na trhu a současně zakládající člen Rumunské asociace úvěrových makléřů. Na trhu působí úspěšně přes 20 let, což svědčí o profesionalitě a stabilitě společnosti.

„Akvizicí Kiwi Finance získáváme do skupiny Partners především skvělý tým, kterému se podařilo vybudovat a udržet vedoucí pozici na trhu. Věřím, že spojení silného týmu a známé značky, s našimi zkušenostmi, jedinečným know-how a IT platformou, nám umožní posunout společnost Kiwi Finance, aby mohla svým klientům nabízet ty nejlepší služby finančního poradenství,“ konstatuje Tomáš Chadzivasilis, který řídí rumunskou expanzi skupiny Partners.

Velký potenciál pro hypotéky

Podle Chadzivasilise představuje rumunský hypoteční trh velkou příležitost. Zčásti totiž funguje podobně jako v Česku, tedy i v Rumunsku představují hypotéky běžný způsob financování pro bydlení. A Rumuni chtějí bydlet ve vlastním.

„V Rumunsku je od revoluce jeden z největších podílů nemovitostí v osobním vlastnictví – kolem 95 procent. Protože se ale jedná o starší nemovitosti v nižším standardu, staví se nemovitosti ve vyšší kvalitě a současně probíhá stěhování lidí z měst do domů v okolí – to žene realitní trh a hypotéky nahoru,“ připomíná Tomáš Chadzivasilis.

Očekává se proto, že zájem o hypotéky poroste. V současnosti při zohlednění počtu obyvatel je český hypoteční trh zhruba dvojnásobný proti rumunskému. Zároveň ale v Rumunsku však dochází k řadě změn. „Dlouhou dobu existovala pouze tzv. „float“ sazba, hypotéky s fixním úrokem jsou relativně nové. Také podíl prodejů přes brokery v poslední době rychle roste,“ dodává Chadzivasilis. Navíc oproti Česku se ve východoevropské zemi razantně rychleji staví – vloni tu bylo dokončenu 60 tisíc bytových jednotek, zatímco v Česku to byla polovina.

