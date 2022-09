Panasonic v Plzni investuje miliardy korun do rozšíření výroby, přijme stovky lidí

Společnost Panasonic bude investovat postupně do roku 2026 zhruba 145 milionů eur (přes 3,5 miliardy korun) do svého závodu v Plzni. Výrazně posílí výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda, po nichž je teď v Evropě veliká poptávka. Do fiskálního roku, který končí v březnu 2026, chce zvýšit roční výrobní kapacitu na 500 tisíc jednotek, oznámila centrála Panasonic Corporation v japonské Ósace.

Reklama

Podnik přijme stovky lidí, při plném vytížení linek by to mohlo být podle dostupných informací až 2000 zaměstnanců. Podle generálního manažera Panasonic AVC Networks Czech Radka Vacha teď začíná rekonstrukce celého plzeňského závodu, kde letos v březnu skončila výroba televizorů.

Panasonic jedná o další továrně na baterie v USA za čtyři miliardy dolarů Zprávy z firem Japonská elektrotechnická společnost Panasonic jedná o výstavbě další továrny na výrobu baterií pro elektromobily ve Spojených státech, investovat hodlá kolem čtyř miliard dolarů (98,5 miliardy korun). S odvoláním na informované zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal. Firma podle deníku zvažuje, že nový závod bude ve státě Kansas, a ne v Oklahomě. ČTK Přečíst článek

„Spouštíme teď velmi širokou promo kampaň na nábor. Potřebujeme do budoucna stovky zaměstnanců," řekl Vach. Konkrétní počet neuvedl. Podle šéfa podnikových odborů Jana Dvořáka je nyní v továrně asi 350 kmenových pracovníků a asi stovka agenturních, kteří vyrábějí hlavně tepelná čerpadla, zatím jen jejich vnitřní jednotky, a menší počet lidí ještě blu-ray přehrávače a rekordéry.

Rozšířená výroba tepelných čerpadel, kdy budou z plzeňských výrobních linek sjíždět také venkovní jednotky, by měla začít už od dubna 2023 a dále se do ní bude investovat a kapacita zvyšovat až do roku 2026. „Jsme a budeme jedinou centrálou Panasoniku (na výrobu tepelných čerpadel) pro celou Evropu," řekl Vach. Venkovní jednotky nyní vyrábí korporace v Malajsii a do Evropy se vozí lodí.

Firmy budou moci topit i jinými palivy než plynem, oznámil Fiala Politika Ministerstvo průmyslu a obchodu od 5. září vyhlásí takzvané předcházení stavu nouze v teplárenství. Po jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Umožní teplárnám topit za využití jiných paliv, než je zemní plyn, aniž budou čelit sankcím či zdlouhavým povolovacím procesům. ČTK Přečíst článek

Reklama

Panasonic AVC Networks Czech zahájil v Plzni výrobu tepelných čerpadel v roce 2018, vnitřních jednotek dnes vyrábí desítky tisíc ročně a jejich produkce podle Vacha meziročně násobně roste. V Evropě se teď v době energetické krize snižuje spotřeba plynu a dalších fosilních paliv a posiluje se elektrifikace. Panasonic chce rychle vytvořit výrobní kapacitu, která by poptávku uspokojila.

„Výroba tepelných čerpadel se meziročně znásobuje kvůli zelené politice Evropy, Green Dealu a nedostatku plynu vinou války na Ukrajině," uvedl Vach. Lidé teď podle něj panikaří a chtějí měnit plynové kotle. A všechny státy EU včetně ČR dotují tepelná čerpadla a fotovoltaiku.