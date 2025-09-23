Otavova MTX Group spouští v Bruntálu supermoderní kovací linku. Za miliardu
Díky pokročilé technologii umožňuje nová linka v Bruntálu výrobu větších a složitějších dílů, které najdou uplatnění u předních světových výrobců automobilů, jako jsou Mercedes-Benz, BMW nebo Audi.
Skupina MTX Group průmyslníka Petra Otavy zahájila provoz druhé plně automatizované kovací linky ve svém závodě Strojmetal Aluminium Forging v Bruntálu. Investice v hodnotě téměř 950 milionů korun významně posílí konkurenceschopnost tuzemského výrobce kovaných hliníkových dílů pro automobilový průmysl. Plně automatizovaná linka patří k nejmodernějším svého druhu v Evropě a svou kapacitou i flexibilitou odpovídá aktuálním požadavkům automobilového průmyslu, sdělila firma.
Celkově již skupina MTX Group investovala do svého nového závodu v Bruntálu 1,5 miliardy korun a další investice jsou v plánu. Moderní plně automatizované linky mají ve srovnání s běžnou technologií o 30 procent nižší spotřebou energií. „V MTX Group dlouhodobě věříme, že budoucnost průmyslu spočívá v moderních technologiích a odpovědném přístupu k životnímu prostředí. Nová kovací linka v Bruntálu je jasným důkazem toho, že český průmysl může být inovativní, konkurenceschopný a také udržitelný,“ uvedl Petr Otava ml., majitel mateřské skupiny MTX Group.
Světová špička
Díky pokročilé technologii umožňuje nová linka v Bruntálu výrobu větších a složitějších dílů, které najdou uplatnění u předních světových výrobců automobilů, jako jsou Mercedes-Benz, BMW nebo Audi. „Naším cílem bylo rozšířit výrobní portfolio a vyhovět měnícím se požadavkům našich zákazníků, kteří od dodavatelů požadují menší série dílů a větší flexibilitu. Velkou výhodou nové linky je právě schopnost vyrábět díly různých velikostí, a tím pružně reagovat na poptávku trhu,“ vysvětlil Miroslav Záhorec, generální ředitel společnosti Strojmetal Aluminium Forging a místopředseda představenstva mateřské skupiny MTX Group.
Průmyslová skupina MTX Group českého podnikatele Petra Otavy loni vykázala zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA tři miliardy korun. Meziročně je to asi o tři procenta méně. Nekonsolidované tržby podniku naopak proti předloňsku přibližně o tři procenta stouply na 56,3 miliardy korun. Uvedla to firma v tiskové zprávě.
Nová kovací linka je plně elektrifikovaná a pro svůj provoz využije obnovitelné zdroje energie, zejména solární elektrárnu s bateriovými úložišti. Díky těmto opatřením dokáže Strojmetal pokrýt až dvě třetiny své celkové spotřeby energií z vlastních zdrojů v tomto závodě. Hlavní lis nové linky je navíc vybaven systémem rekuperace kinetické energie (KERS), což výrazně snižuje energetickou náročnost výroby.
Moderní linka je součástí širší strategie vertikální integrace celé MTX Group. Ve společnosti Al Invest, sídlící v nedaleké Břidličné, právě probíhá realizace modernizačního programu ALFAGEN v celkově hodnotě 4 miliard korun. Jedním z výsledků této investice bude výroba hliníkových tyčí, které představují základní vstupní materiál pro Strojmetal. Tento krok posílí konkurenceschopnost a přinese významné ekologické benefity díky maximální recyklaci výrobních odpadů zpět do výrobního procesu. „Díky úzkému propojení s naším sesterským závodem Al Invest Břidličná, získáme možnost maximálně využít recyklaci a uzavřený výrobní cyklus, což významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy našich výrobků,“ doplnil Miroslav Záhorec.
Rozhodnutí skupiny MTX investovat do bruntálského závodu vytvořilo silný základ pro globální expanzi společnosti. Know-how špičkových inženýrů z kamenického závodu, dále aplikované v Bruntálu, je klíčové pro aktuálně zvažovanou investici do výroby ve Spojených státech, kde by MTX Group mohlo postavit obdobný závod s automatizovanými kovacími linkami v hodnotě 100 milionů dolarů. Ani v Bruntálu spuštěním nové linky investiční aktivity nekončí. Přibýt by měla nová logistická hala o ploše 3000 m2 a v plánu je třetí kovací linka, která by mohla být uvedena do provozu za horizontem roku 2028.
Společnost Strojmetal působí ve třech lokalitách, v nichž zaměstnává celkem 550 lidí. Největší výrobní závod společnosti Strojmetal leží v Kamenici u Prahy, kde společnost díky odbornosti, profesionalitě a špičkové práci svých spolupracovníků rozvíjí svoje vysoké odborné know-how a posouvá hranice v oblasti kování, obrábění a vývoje nových výrobků. Nejmladší a nejmodernější je závod v Bruntálu. Prodej a předvývoj hliníkových komponentů jsou umístěny v německém Singenu. Za loňský rok dosáhl Strojmetal tržeb ve výši 3,9 miliardy korun.
Strojmetal patří do skupiny MTX Group, významného českého průmyslově-obchodního a výrobního holdingu se sídlem v České republice. Skupinu tvoří celkem 31 společností, kromě Strojmetalu například Metalimex, OKK Koksovny, AL INVEST, Měď Povrly, Tapa Tábor a ICE Industrial Services. V pěti oblastech podnikání se zaměřuje především na kovy, energetické komodity, obaly, obchod a služby.
