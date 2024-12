Oslovujete v reklamě ženy i muže stejně? Poradíme, jak na inkluzivní komunikaci

V oblasti podnikání se čím dál více projevuje potřeba zajistit genderovou rovnost, a to nejen na pracovišti, ale i v marketingu a reklamě. Charta OSN se zabývá i tímto a podobnými tématy a nabízí firmám cenné informace, možnosti řešení a příklady z praxe, jak odstranit genderovou nerovnost z marketingových strategií a kampaní.

„V marketingu a reklamě hraje prezentace žen a mužů klíčovou roli v utváření společenských norem a očekávání. Je tedy nezbytné, aby firmy věnovaly této oblasti pozornost a zajistily, aby jejich komunikace bude inkluzivní a spravedlivá,” říká Lenka Šťastná, prezidentka veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR (BPWCR), která je ambasadorkou projektu Charty OSN iniciativy v České republice a aktivně se podílí na šíření povědomí a budování komunity. Chartu OSN, neboli Women’s Empowerment Principles (WEPs), iniciovaly organizace UN Global Compact a UN Women.

Jaké konkrétní kroky mohou podniky učinit?

1. Zhodnocení stávající komunikace

Prvním krokem k odstranění genderové nerovnosti je analýza současného stavu reklam a kampaní a identifikace stereotypů, například pouze ženy v rolích těch, kdo pečují o domácnost v reklamě na čistící prostředky, a potenciálně ne zcela vhodné či dokonce urážlivé reprezentace žen. Zamyslete se i nad vyvážeností zastoupení žen a mužů v reklamách, nejen z pohledu genderu, ale i věku, národnostní příslušnosti, atd. Nejlepšího výsledku dosáhnete zapojením rozmanitých týmů v rámci firmy, které mohou poskytnout různé perspektivy a upozornit na problematické prvky.

2. Vytváření inkluzivního obsahu

Inkluzivní marketingový obsah by měl reflektovat rozmanitost společnosti jako takové. To znamená zahrnovat ženy a muže z různých etnických skupin, věkových kategorií a schopností. Firmy by měly usilovat o to, aby se jejich reklamy staly zrcadlem různorodosti zákaznické základny, čímž se stávají autentičtějšími a zákazníci se s takovou reklamou a značkou lépe identifikují. Netřeba snad ani připomínat, že právě uvědomění si různých potřeb a preferencí spotřebitelů je klíčové pro úspěch marketingových sdělení i vašeho byznysu.

3. Odpovědnost a transparentnost

Firmy by měly přijmout odpovědnost za svou marketingovou komunikaci. To zahrnuje nejen vytváření inkluzivního obsahu, ale také otevřenou komunikaci s veřejností o svých cílech a strategiích v oblasti genderové rovnosti. Transparentnost může posílit důvěru zákazníků a přispět k pozitivnímu vnímání značky. Samozřejmě je dobré postupovat obezřetně, abyste v dobrém úmyslu nenastoupili cestou greenwashingu. Komunikujte jen to, co doopravdy můžete doložit a je součástí vaší běžné praxe. Greenwashing by totiž měl přesně opačný efekt.

4. Vzdělávání a školení

Dalším důležitým krokem je investice do vzdělávání zaměstnanců v oblasti genderové rovnosti a inkluze. Školení by mělo zahrnovat problematiku genderových stereotypů, citlivosti a osvěty v marketingu. Když jsou zaměstnanci informováni a vybaveni správnými nástroji, mohou lépe přispět k vytváření spravedlivějších marketingových strategií. Mnohdy nedokážeme odhlédnout od běžných, zažitých postupů a uvědomit si, že mohou být někým jiným vnímány negativně a potřebujeme, aby nám někdo jednoduše otevřel oči.

5. Získávání zpětné vazby

Oči vám mohou otevřít přímo vaši zákazníci. Získávání zpětné vazby od cílového publika přispívá k úspěšnosti marketingových kampaní. Firmy by měly aktivně vyhledávat názory zákazníků na své reklamy a kampaně, aby mohly lépe reagovat na jejich potřeby a očekávání. To zahrnuje i dialog s ženami, které mohou poskytnout cenné informace o tom, jak vnímají marketingové sdělení.

Příklady z praxe

V rámci WEPs se signatáři mohou mimo jiné účastnit pravidelných webinářů, tzv. „deep dive series“, v nichž se odborníci z různých zemí světa dělí o své zkušenosti a přináší konkrétní příklady firem, které již úspěšně implementovaly změny do svých strategií, tedy i marketingových. Inspirativní příklady společností, které se zaměřily na odstranění stereotypů a vytváření obsahu, který je pro všechny zákazníky relevantní a přístupný a kladou důraz na inkluzi, ukazují, že tyto podniky zaznamenávají pozitivní dopady na svou značku, zvyšují důvěru zákazníků a vytvářejí silnější vztahy se svými cílovými skupinami.

Jeden takový příklad může poskytnout i společnost GasNet. Ta se stala prvním signatářem WEPs v české energetice a je partner členské komunity WEPs, kterou v ČR koordinuje organizace Business & Professional Women CR. GasNet je největším tuzemským distributorem plynu a vzhledem k vysokému počtu pozic spojených s velkou fyzickou zátěží je v GasNetu „jen“ 26 procent žen. Pokud se ale podíváme na pozice vhodné dle legislativy pro jakékoliv pohlaví, tak podíl žen v GasNetu činí 41 procent.

Společnost o to intenzivněji pečuje o své ženy a vytváří férové podmínky pro práci. To platí i při hledání nových zaměstnanců: „Na radu organizace BPWCR jsme upravili komunikaci kariérních příležitostí. Uvědomili jsme si, že jsme u popisu práce v GasNetu naprosto nevědomě používali stereotypní sdělení: například pro IT pozice jsme používali fotografie, kde jsou zobrazeni jen muži a kancelářské profese jsme vizuálně přiřazovali ženám. Některé názvy pozic byly také psány maskulinně – například technici, studenti… Přitom samozřejmě vítáme i techničky a studentky. Tyto nevědomé chyby jsme odstranili,“ popisuje Helena Steinerová, manažerka náboru, rozvoje zaměstnanců a značky zaměstnavatele v GasNetu.

Charta OSN nabízí firmám rámec, který jim pomáhá řešit genderovou nerovnost, ale skutečné změny vyžadují konkrétní akce a závazek. Odstranění genderové nerovnosti z marketingu a reklamy je klíčovým krokem k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zapojení do této iniciativy a přijetí osvědčených praktik, může přinést nejen prospěch firmám, ale i celému společenství.

