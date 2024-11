Opus za půl milionu. Výrobce hodinek Prim přichází s novou limitovanou edicí

Historie hodinek se v Novém Městě nad Metují píše od roku 1949 a v roce 1954 se podařilo vyrobit první prototyp mechanických náramkových hodinek, nazvaných Spartak. Název Prim se na hodinkách objevil až v roce 1957.

Letošní rok patří ve firmě Elton hodinářská, která „primky“ vyrábí, k těm slavnostním. Slaví se 75 let od vzniku výroby a 70 let od zrodu prvních československých hodinek. V té době bylo Nové Město nad Metují jedním z pouhých osmi míst na světě, kde dokázali náramkové hodinky kompletně vyrobit.

Jak se vyrábějí hodinky Prim

Vrcholem letošního jubilejního roku je pro Elton uvedení limitované edice hodinek Prim Opus. „Inspirací pro vznik této edice hodinek je protnutí historie Nového Města nad Metují s osudem místního rodáka, hudebního skladatele Bedřicha Smetany, který by letos slavil dvousté výročí narození. Do modelu Opus je propsána historie v podobě inspirace dobovými stolními hodinami ze zámku v Novém Městě nad Metují, kde Bedřich Smetana složil Luisinu polku, a právě její první noty jsou vyryty do hodinového strojku modelů Opus,“ popisuje novinku ředitelka firmy Renata Červenák Nývltová.

Limitovaná edice obsahuje dvojí provedení. Sedm kusů je z bílého zlata a sběratelé mohou hodinky získat za 490 tisíc korun. Čtyřicet kusů tvoří edici s nerezovým pouzdrem a jejich cena je 144 tisíc korun.

Výrobce Elton Hodinářská představil limitovanou edici hodinek Prim Opus Newstream Michal Nosek

Znovuzrození firmy

Značka Prim zažila v devadesátých letech těžké časy a po privatizaci jí hrozil dokonce krach. Na přelomu tisíciletí se však dočkala znovuzrození díky společnosti Elton hodinářská, která se rozhodla navázat na tradici ruční české hodinářské výroby. V roce 2009 společnost Elton hodinářská obnovila výrobu hodinek Prim v původní továrně a zaměřila se na limitované edice a prémiové modely, často inspirované původními designy z 50. a 60. let.

Značka dnes nabízí několik řad hodinek, které zahrnují klasické mechanické modely i moderní quartzové varianty. Důraz stále klade na precizní ruční výrobu a zachování původního českého řemesla, což oceňují nejen sběratelé, ale i běžní zákazníci. Hodinek všech řad v manufaktuře ročně vyrobí zhruba dva tisíce a roční tržby se pohybují okolo sta milionů korun. V ceně drží rekord hodinky, které se vydražily na podporu Ukrajiny, za dva miliony korun.

Zajímavostí je, že výrobce nemá klasický e-shop, ale veškeré objednávky řeší na osobní úrovni. „Individuální přístup je v tomto druhu zboží zásadní,“ dodává ředitelka.

