Hodináři vymírají, proto si výrobce hodinek Prim zaškoluje vlastní

Hodinky Prim, které nosil v Československu v minulém století na ruce téměř každý, se prosazují i v novém tisíciletí. Již se ale nejedná o masovou výrobu, ale malé série sběratelských šperků, jejichž cena se pohybuje i ve stovkách tisíc korun.

Trendy v hodinářství se v posledních letech ubírají směrem k chytrým hodinkám. To však nejsou v pravém slova smyslu hodinky, ale počítače, kterým jsou tradiční hodinové strojky naprosto vzdálené. „Chytré hodinky pro nás konkurenci nepředstavují, jdeme naprosto odlišnou cestou tradice a precizní ruční výroby,“ říká při prezentaci výrobků, z nichž je každý v podstatě unikátní, Renata Červenák Nývltová, ředitelka společnosti Elton hodinářská, která hodinky Prim vyrábí.

FOTOGALERIE: Podívejte se, jak se vyrábějí hodinky Prim

Ač se podnik transformoval, tak manufaktura navazuje na kořeny ruční výroby. „Umělou inteligenci u nás nenajdete, začínáme u kovových tyčí, které zpracováváme na součástky, z nichž se ve finále složí celé hodinky. V továrně si dokážeme sami vyrobit 98 procent z hodinek. Nakupujeme pouze smaragdová sklíčka a vlásky do neklidu, což je srdce hodinového strojku,” popisuje výrobu ředitelka.

Ruční práce

V manufaktuře pracuje zhruba sedm desítek lidí. Z toho desítka hodinářů, kteří strojky kompletují. Navinout vlásek do setrvačky představuje vrchol hodinářského řemesla a v podniku to zvládnou pouze čtyři z nich. „Není to tak dlouho, co to zvládal pouze jeden z našich hodinářů a byl tak nenahraditelný. V posledních letech se počet nových vyučených hodinářů pohybuje v jednotkách, tak si lidi zaškolujeme sami. Stačí aby byli šikovní a žili pro hodinářskou mechaniku,“ dodává obchodní ředitel Aleš Vernar.

Výroba mechanických hodinek, jejichž strojky obsahují 125 až 150 komponentů, kdy některé součástky jsou tenčí než vlas, vyžaduje 2200 pracovních operací a zabere celkem 33 až 38 směn. Pětašedesát procent výroby je ruční práce. V továrně jsou ale zastoupeny i moderní NC stroje a lasery na gravírování a řezání mikroskopických dílů. Nejtenčí šroubek, který hodinky obsahují má v průměru 0,4 milimetru.

Jde o kvalitu

Hodináři z Nového města se prosazují například i v Japonsku a zájem o jejich limitované edice u sběratelů roste. Loni dokončili osm set mechanických hodinek, předloni jich bylo 730. „Rádi bychom výrobu dostali maximálně na 900 kusů mechanických hodinek. Cílem je posouvat se v kvalitě, ne v množství. Přibližně v roce 2026 chceme mít dokončený nový hodinový strojek, to znamená dva roky vývoje," popsal obchodní ředitel plány podniku.

Tradice hodinek Prim v Novém Městě nad Metují sahá do roku 1949, kdy komunistická vláda rozhodla o startu hodinářského průmyslu v tehdejším Československu. Po třech letech vývoje se pak Českoskovansko stalo jednou z osmi zemí na světě, která dokázala vyrobit vlastní hodinkový strojek. V dobách nejmasovější výroby v Primu pracovalo 2500 zaměstnanců a podnik na trhy distribuoval až 750 tisíc hodinek za rok. V současné době zde 69 zaměstnanců vyrobí osm stovek hodinek s unikátními mechanickými strojky. Zbytek výroby obsahuje mechanické strojky ze Švýcarska a strojky bateriové.

