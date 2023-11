Obyčejný byznys: Rekonstrukce bytů v Praze se nevyplatí, říká elektrikář

V Česku je mnoho zajímavých provozů, podniků, firem, prodejen a trhů, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys.

Své řemeslo podědil po otci, s nímž pak vyučený elektrikář Rudolf Tomeš téměř tři desítky let spolupracoval. Jako rodinný podnik začínali v 90. letech minulého století se starou dodávkou a věnovali se zejména instalaci a revizím hromosvodů. Byznys se postupně rozvíjel a s tím přišly i větší zakázky. Kromě elektrikařiny se rostoucí firma Tomeš s přijetím nových zaměstnanců začala věnovat i rozvodům vody a topení. Dále přibyly zednické práce a další řemesla.

Jenže Tomeš senior odešel do důchodu a celá starost o vedení podniku zůstala na Rudolfovi. „Tehdy to byl opravdu fofr. Přes den jsem dělal rozvody elektřiny a večer, mnohdy do noci, nezbytné papíry a nacenění zakázek,” vzpomíná s tím, že se mu kvůli práci rozpadla rodina. Firma z Táborska však zůstala a obrat postupně roste.

„Paradoxně pro nás byla nejlepším obdobím covidová pandemie. Lidé se báli a začali výrazně investovat do svých chalup, protože je chtěli upravit k trvalému bydlení. Navíc v té době byl mnohem levnější stavební materiál,“ vzpomíná na příval zakázek.

Prahu už nebereme

Ještě před pandemií měla jihočeská firma část zakázek na rekonstrukce bytů i v Praze. Té se ale věnovat přestala, protože se to nevyplácí. „Ubytování jsme v Praze měli vždycky zajištěné, ale situace se mění. Zdražily materiály, Praha je prakticky pro větší vozidlo neprůjezdná a navíc není kde zaparkovat. Do centra vás už brzy nikdo nepustí,“ komentuje s tím, že největší zakázky měli právě v Praze 1.

Rudolf se proto ani nediví, že v Praze chybějí čeští řemeslníci. Problém vidí i s drobnými zakázkami v dojezdové vzdálenosti. „Na opravu vypínače nebo zásuvky se nevyplatí ani vyjet. Klienta by to už jen kvůli dopravě a potřebnému času vyšlo opravdu draho. Každý si totiž přestavuje, že malá oprava stále stojí pár korun, jenže doba je jiná a kvůli práci za tisícovku se ani nevyplatí startovat motor,” popisuje. Není to však o tom, že by veškeré menší práce odmítali. „Pokud je to při cestě, tak drobnosti seniorům opravíme zadarmo. Když je trocha času, tak myslíme i na kamarády ve vesnici a okolí. Těm opravujeme drobnosti za tři točená piva večer v hospodě,” popisuje sousedský byznys.

Hrubé stavby a rekonstrukce

V současné době se firma věnuje větším zakázkám, jako jsou hrubé stavby rodinných domků pro konkrétní investory nebo rekonstrukce rekreačních zařízení. Toho, že po vojně nastoupil k otci do firmy, Rudolf v žádném případě nelituje. „Prošli jsme i velice těžkým obdobím, ale stále jsem svým pánem. Zodpovědnost za práci i zaměstnance je sice veliká, ale už si nedokážu představit, že bych dělal ve fabrice nebo u nějakého zaměstnavatele. Každopádně chci udržet a dál rozvíjet své podnikání. V současné době, kdy všichni šetří, to je sice komplikovanější, ale stále ještě to jde,“ uzavírá vyprávění.

