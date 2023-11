Obyčejný byznys: Pozor na revize, podvodníci jsou i mezi kominíky, říká mistr řemesla

Mám málo času, říká kominík Milan Černý, když přibuchuje dveře svého postaršího fordu Transit a zapaluje si cigaretu. S časem to má poslední dobou opravdu těžké. Zpřísnění požárních předpisů a povinnost pravidelných revizí kominíkům přihrálo množství nových zakázek.

„V kalendáři na příští rok mám volných už jen několik termínů. Na revize jezdím každý den a na jinou práci tolik času nezbývá,“ říká kominík Milan s tím, že stavby a vložkování komínů, kterým se dříve věnoval, přenechal zedníkům a věnuje se zejména revizím, které ho dobře uživí.

Kontroly a s nimi spojené vymetání komínů a psaní revizních zpráv je relativně výnosná činnost, proto se na ní přiživuje i řada podvodníků. „Občas se na internetu objeví podvodné firmy, které nabízejí údržbu komína a revizní zápis. S kominíky to ale nemá nic společného. Jsou sice oblečení do tradičního kominického úboru, ale nemají licenci a jen inkasují peníze. Za to, že rychle vymetou komín a sepíší neplatnou zprávu, od klienta vyberou 500 až 1000 korun. Neplatnou zprávu ale nebere v potaz ani pojišťovna, ani případná kontrola z úřadu,“ popisuje podvodné praktiky, které prosákly i do řemesla, jež údajně nosí štěstí.

Časovaná bomba v komíně

S kominickou živností Milan začal na Žatecku zhruba před třiceti lety, když přišla první vlna vložkování komínů. Kolik jich od té doby rekonstruoval, stavěl či boural už ani nedokáže spočítat. „Před lety byla úroveň komínů ve velké části venkovských stavení opravdu hrozná. Lidé je čistili málo a zejména svépomocí. V poslední době se to zlepšuje, ale najde se i dost případů, kdy musím dát upozornění na stavební úřad. To se dělá v případě opravdu rizikového odvodu spalin,“ popisuje stav a zamýšlí se nad budoucností. Z té má obavy, protože lidé na palivech šetří a začínají pálit vše, co jim přijde pod ruku.

„Když projíždím vesnicemi, tak už je cítit i vidět, že lidé topí nějak divně. Výjimkou není ani štiplavý pach a dým z pálených plastů a dalšího odpadu, který ničí kamna, komíny i ovzduší,“ připomíná návrat o desítky let zpět.

Pojišťovna plnění zamítla

Češi si podle kominíka stále nebezpečí požáru vůbec neuvědomují a vady komína mnohdy neřeší. „Zanedbaný, popraskaný komín plný sazí je časovanou bombou. Stal se mi tragický případ, kdy jsem vydal negativní revizní stanovisko, napsal zásadní oprava nutná a informoval stavební úřad. Majitel domu si to ale vyložil po svém. Praskliny v komínovém tělese zapatlal sádrou a myslel si, že má po starosti. Jenže pak přišla zima a s ní mnohem intenzivnější topení. Komín se na půdě žárem rozpadl a majiteli shořel krov,“ popisuje tragickou situaci způsobenou laxností majitele nemovitosti.

Příběh má svou další dohru. Majitel domu kvůli negativní revizi nedostal od pojišťovny plnění, skutek s ním řešil příslušný stavební úřad a musel si okamžitě hledat nové bydlení. „To všechno se stalo kvůli šetření na nesprávném místě. Oprava komína by přitom tehdy vyšla jen na několik tisíc,“ vzpomíná Milan na událost, která má sloužit jako odstrašující případ.

