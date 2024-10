Obyčejná práce: Udělám cokoli, ale musí to unést náklaďák, říká kameník

Kamenické řemeslo má v česku dlouhou tradici. Ještě před čtyřiceti lety šlo o obor, na který bylo velmi těžké se dostat. Nyní se prací s kamenem již příliš mladých řemeslníků ani umělců nezabývá. Je to totiž náročné. Odměnou pro mistra řemesla však je dílo, které přetrvá věky.

„Práce s kamenem je mnohdy zrádná. Jednou špatně bouchnete a celé dílo je pryč. To už neopravíte. Každý kámen, který prochází rukama, je totiž jedinečný a nevidíte do něj,“ říká kameník Josef Král, který se nikdy nevěnoval jinému řemeslu.

Starobylé techniky

Ve své profesi dokonce využívá starobylé techniky, dřevěné palice, ocelové špičáky a majzlíky, které se dědí z generace na generaci. „Samozřejmě už k práci používám i moderní technologie, například k přeskému řezání, ale ruční práce se nyní velice cení a klienti její stopu vyžadují,“ popisuje a ukazuje na obří sluneční hodiny, na kterých právě pracuje.

„V současnosti se kamenictví smrsklo prakticky na výrobu náhrobků, ale tomu se nevěnuji, mám rád kreativnější práci než řezání desek na hroby,“ dodává s tím, že zakázky má dlouhodobé, a proto jich nemusí mít tolik.

Nejraději se věnuje pískovci a výrobě designových prvků do asijských zahrad. Sortiment má veliký. Od kamenných misek na bonsaje, přes japonské zahradní lampy až po obří nádoby a solitérní menhiry. „Klientům vždycky říkám: Dokážu z kamene udělat co si objednáte, ale rozhoduje hmotnost. Musí se to nějak přepravit a usadit. Nosnost návěsů má však na rozdíl od kamenů svá omezení,“ uzavírá své povídání a odchází tesat.

