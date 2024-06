OBRAZEM: Louda Auto otevírá největší autosalon v Evropě. Je velký jako 6 fotbalových hřišť

Společnost Louda Auto otevírá unikátní autosalon. Zaujme především velikostí. Jde o největší krytý autosalon v Evropě.

Stavba se nachází v Poděbradech u dálnice D11 a na kryté ploše o velikosti 40 tisíc metrů čtverečních bude k dispozici až 3000 předváděcích, zánovních a ojetých vozů. Firma uvádí, že dvě třetiny z těchto nabízených vozů budou do tří let věku.

„Spuštěním Louda Auto+ Poděbrady otevíráme zcela nový segment prodeje ojetých vozů. Kvalita prodejního prostoru a komfort nákupu nemá v Česku ani v Evropě konkurenci,” uvedl Pavel Louda, zakladatel LOUDA Holding a majitel společnosti Louda Auto.

Sázka na elektromobilitu

Významné místo v novém autosalonu bude mít i velká elektrosekce, kde bude umístěno více než 25 předváděcích modelů na elektrický pohon různých značek. Ty bude možné si i na místě vyzkoušet. „Cílem je ukázat, že není třeba se elektromobility bát. Emoce jsou z elektroauta jiné než ze spalovacího motoru, ale kdo si to vyzkouší, tak na něj bez problémů přejde. Jsou poměrně hodně návyková,“ dodává Pavel Louda.

