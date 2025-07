Poslala prodeje Jaguaru ke dnu „woke“ kampaň?

Dříve legendární automobilka Jaguar aktuálně neprodává skoro žádná auta, přesto se o ní ale hodně mluví. A ne příliš pozitivně. Za progresivní reklamu a novou „woke“ tvář většinou schytává tvrdou kritiku. Mimořádný propad prodejů britské značce proto prý patří. Progresivní vizáž zákazníky netáhne, potvrzuje si konzervativní obecenstvo. Co když to ale úplně tak není?

Před několika dny médii proběhla zpráva o drtivém poklesu evropských prodejů britské automobilky Jaguar. Meziročně se v dubnu propadly o 97,5 procent, což se jen tak nevidí. Podle nedávných dat na celém kontinentu neprodala ani padesát aut, ještě před rokem to přitom byly skoro dva tisíce.

Alarmující čísla přetočily vzpomínky mnohých k loňskému listopadu, kdy značka přišla s velmi netradiční a hlavně progresivní reklamou, ve které chyběla ikonická šelma známá z kapot Jaguarů, a neobsahovala vůbec žádná auta. Firma to vysvětlila zevrubným rebrandingem, což mnoho automobilových příznivců značně zděsilo. Kladné reakce nevyvolal ani později zveřejněný koncept Type 00 (nyní je k vidění na probíhajícím automobilovém festivalu v britském Goodwoodu).

Jak je známo, fanoušci motorismu, minimálně ti tuzemští, takové výstřelky moc nemusí, stejně jako nevyhnutelný přesun výroby směrem k alternativním pohonům. Auto prostě má pořádně vrčet a vonět (nebo páchnout) benzinem.

Vzpomeňme například na několik předchozích ročníků Rallye Dakar, kam tovární tým Audi nasadil první konkurenceschopný elektromobil. Přestože se jedná o dost možná nejvyspělejší speciál v dějinách Dakaru a „benziňákům“ dokázal neskutečně naložit, nemálo fanoušků mu přálo zkázu. V Audi se dopustili toho nejhoršího zločinu. Jejich auto pořádně nevrčelo. Co teprve progresivní a genderově neutrální Jaguar, to je pro konzervativního motoristu úplný konec.

Příliš rychlé soudy

Když vyšly zmíněné statistiky, mnoho automobilových příznivců konstatovalo, že zase jednou měli pravdu – podvolení se progresivních trendů žene byznys do pekel. Jenže málokdy je ekonomický vývoj tak jednoduchý...

„Go woke, go broke“ – ve volném překladu něco jako: „Když budete progresivní, přijdete na buben.“ Toto heslo se ve zprávách objevilo mnohokrát. Je s podivem, že se tohoto výkladu chytila i média, která se alespoň trochu věnují ekonomickému a byznysovému zpravodajství, takže by jejich analýzy mohly být přece jen trochu kritičtější.

Nová reklama a rebranding možná jsou slepou uličku dříve kultovní značky. Ověřit se to ale nedá, protože pod novým logem a s novou vizáží ještě z továren nevyjelo jediné auto. Tudíž nelze říci, že progresivní reklama stojí za poklesem evropských prodejů. Vysvětlení je mnohem jednodušší. Jaguar nemá, co by prodával. Je logické, že statistiky prodejů míří střemhlav dolů.

Upadající legenda

Jaguar výrobu současných modelů ukončuje. Ekonomicky nedává smysl. Skupina Jaguar Land Rover (JLR, patřící pod indický gigant Tata) je však stále zisková. Pravdou však je, že za úspěchy stojí druhá značka, honosný Land Rover (hlavně z modelů Range Rover a Defender). Prodeje Jaguarů v v loňském roce tvořily ani ne pět procent, přičemž šelma ve znaku automobilky už je delší dobu bezzubá a nepřináší žádné zisky, případně generuje ztráty.

Nabízí se otázka, zda by Jaguar v této situaci ještě fungoval, kdyby za sebou neměl epochální historické dědictví. Skupina JLR třeba neměla problém „uspat“ další britskou značku Rover, ale poslat k ledu Jaguara? Toho Jaguara? Ve kterém desítky let jezdil i britský premiér?

Když se na to podíváme tímto prizmatem, dává snaha o radikální rebranding smysl. Je vidět, že JLR opravdu chce Jaguar zachránit. Výroba rodinných SUV, i když pěkných a elegantních, nikam nevedla. Tyto konvenční segmenty jsou už plné a pouštět se do souboje se zavedenou konkurencí nedává moc smysl, stejně jako dělat z Jaguaru auto pro masy. Proč tedy neudělat ze slavné značky symbol pro extravagantní a luxusní elektromobily?

Příběh by tedy mohl znít úplně jinak, než že „woke“ progresivismus zničil klasickou značku. Problém není, že progresivci konzervativním milovníkům aut Jaguary ukradli, ale že si je konzervativci nekupovali. Mnohem lepší popis situace zní, že radikální krok je pokusem propadající se značku zachránit. A zdá se, že se to docela daří. Kdy se naposledy tolik mluvilo o automobilce, která zrovna nevyrábí žádná auta?