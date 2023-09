Obavy z dezinformací. Síť X deaktivovala před volbami v USA a Austrálii možnost je nahlásit

Sociální síť X deaktivovala funkci, která uživatelům umožňovala hlásit dezinformace o volbách. Informovala o tom v otevřeném dopisu výzkumná organizace Reset.Tech Australia. Společnost Elona Muska tak učinila před důležitými volbami ve Spojených státech a Austrálii, což vyvolalo obavy z možného šíření dezinformací.

Reklama

Funkci, kterou sociální síť zavedla v roce 2022 a která umožňovala hlásit zavádějící či lživé informace o politickém dění, platforma minulý týden odstranila z nabídky ve všech oblastech kromě Evropské unie, uvedla organizace. Uživatelé sítě X mohou stále hlásit příspěvky, které považují za propagaci násilí nebo nenávistný projev. Sociální síť se k věci zatím nevyjádřila.

Platforma funkci odstranila necelé tři týdny před konáním referenda v Austrálii, prvního po čtvrtstoletí, o tom, zda změnit ústavu a zřídit poradní orgán parlamentu pro domorodé obyvatelstvo, a 14 měsíců před prezidentskými volbami ve Spojených státech.

Musk vede nad Zuckerbergem. Threads propadají, méně uživatelů má už jen Tumblr Zprávy z firem Sociální síti Threads pro zasílání krátkých zpráv v reálném čase, která patří do skupiny Meta Platforms, se nedaří přilákat nové uživatele tak, jak to dokázala při svém úspěšném červencovém debutu. ČTK Přečíst článek

„Chtěli bychom vědět, proč X podle všeho udělala krok zpět ve svých závazcích omezit závažné dezinformace, které se promítly do skutečné politické nestability v USA,“ uvedla šéfka organizace Alice Dawkinsová.

Organizace Reset.Tech Australia uvedla, že tato změna může způsobit, že bez kontrolního mechanismu zůstane na internetu i obsah, který porušuje pravidla samotné společnosti X ohledně volebních dezinformací. „Je nesmírně znepokojivé, že Australané ztratí možnost hlásit závažné dezinformace několik týdnů před důležitým referendem,“ uvedla v otevřeném dopisu šéfovi australské divize X Angusovi Keenovi.

Musk firmu Twitter, kterou následně přejmenoval na X, koupil za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun) v říjnu loňského roku a podnik od té doby prošel rozsáhlými změnami. Musk se označuje za zastánce absolutní svobody slova, někteří kritici však jeho postoj označují za nezodpovědný. Existují výzkumy, podle kterých na síti X po převzetí došlo k vzestupu nenávistných komentářů, a některé vlády síť viní, že dostatečně nereguluje obsah.

Australská výzkumná organizace zjistila, že síť X během tří týdnů neodstranila ani neoznačila jediný příspěvek obsahující dezinformace o australském referendu, a to ani po nahlášení pomocí nyní odstraněné funkce.

Tweety jen za peníze. Musk hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup k síti X Zprávy z firem Miliardář Elon Musk naznačil, že hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup k sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Je to podle něho jediná možnost, jak se zbavit takzvaných botů a rovněž falešných účtů na této síti. Majitel Twitteru to podle BBC uvedl v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Není ale jasné, zda to z Muskovy strany nebyla jen poznámka na okraj, nebo zda šlo o signál, že záměr už je v přípravě. ČTK Přečíst článek

Musk uvedl, že lepším způsobem kontroly faktů je funkce sítě X nazvaná Community Notes, která uživatelům umožňuje komentovat příspěvky a označovat nepravdivý nebo zavádějící obsah. Ale tyto příspěvky jsou zveřejněny pouze tehdy, pokud jsou vyhodnoceny jako užitečné řadou přispěvatelů s různými úhly pohledu, píše X na svém webu.

Australská volební komise (AEC), která bude dohlížet na referendum, jež se bude konat 14. října, konstatovala, že šíření volebních dezinformací je nejhorší, co kdy zaznamenala. Komise uvedla, že i po zrušení této funkce může příspěvky obsahující politické dezinformace nahlásit přímo společnosti X.