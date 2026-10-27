Ani Praha, ani Brno. Architektonický triumf slaví Jihlava, Horácká aréna získala prestižní cenu
Červená aréna v Jihlavě zastínila pražské i brněnské stavby. Nejvyšší ocenění Grand Prix Architektů 2026 získalo studio Chybik + Kristof. Porotu zaujaly také nové nádraží v pražských Bubnech, školka ve Vokovicích či proměna plzeňské náplavky. Česká architektura ukazuje, že velké věci vznikají i mimo metropole.
Nejvyšší ocenění Grand Prix Architektů, tradičně symbolizované velkou modrou kostkou, letos získala Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Za její podobou stojí architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof ze studia Chybik + Kristof. Nová dominanta krajského města nahradila dosluhující zimní stadion z padesátých let a už od svého otevření v listopadu 2025 patří k nejvýraznějším současným veřejným stavbám v Česku.
Aréna zaujme především svou červenou fasádou, jejíž výrazná barevnost odkazuje na hokejovou tradici města i jeho identitu. Architekti však neusilovali pouze o vytvoření nové sportovní dominanty. Chtěli, aby se rozsáhlý komplex stal přirozenou součástí městského života a nebyl využíván jen při zápasech či koncertech. Vedle samotné haly proto vzniklo zázemí s restauracemi, hotelem, fitness centrem, tělocvičnou a dalšími službami. Na střeše se dokonce nachází veřejně přístupný běžecký ovál.
Zatímco při hokejových utkáních pojme aréna přibližně 5 600 diváků, při koncertech její kapacita přesahuje sedm tisíc návštěvníků. Součástí projektu je také proměna okolních veřejných prostranství včetně sousedních Smetanových sadů. Celkové investiční náklady projektu se pohybovaly kolem 2,2 miliardy korun.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Nejlepší novostavba stojí v pražských Vokovicích
V kategorii novostavba získala malou modrou kostku Mateřská škola Vokovická v Praze. Autory návrhu jsou Štěpán Matoušek a Theresa Kjellberg z Atelieru Sever, na projektu spolupracovaly také ateliéry ra15. Ocenění ukazuje, že pozornost architektonické poroty nepřitahují pouze nákladné a monumentální stavby, ale také každodenní veřejná infrastruktura.
Výrazný úspěch zaznamenalo také nové nádraží Praha-Bubny, které zvítězilo v kategorii urbanismus. Za architektonickým návrhem stojí ateliér Jakub Cigler Architekti vedený Jakubem Ciglerem. Stavba je součástí rozsáhlé proměny pražských Holešovic, kde se postupně připravuje nová městská čtvrť Bubny-Zátory.
Od horské chalupy přes dostupné bydlení a školy až po nádraží Praha-Bubny nebo Horáckou multifunkční arénu. Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu zveřejnila 50 finalistů letošního 33. ročníku. O hlavní cenu, velkou modrou kostku, se utkají projekty z celé republiky. Vítězové budou vyhlášeni 26. října v pražském Cubex Centru.
Tohle je 50 nejlepších staveb Česka. O titul Grand Prix Architektů bojují školy, byty i nádraží
Enjoy
Od horské chalupy přes dostupné bydlení a školy až po nádraží Praha-Bubny nebo Horáckou multifunkční arénu. Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu zveřejnila 50 finalistů letošního 33. ročníku. O hlavní cenu, velkou modrou kostku, se utkají projekty z celé republiky. Vítězové budou vyhlášeni 26. října v pražském Cubex Centru.
V kategorii krajinářská architektura uspěl projekt oživení Radbuzské náplavky v Plzni od Ateliéru k světu. Porota tak ocenila další příklad proměny veřejného prostoru, tentokrát spojený s návratem městského života k řece. Úpravy nábřeží, parků a dalších otevřených prostranství se v posledních letech stávají důležitou součástí rozvoje českých měst. Nejde přitom jen o estetiku, ale také o vytváření nových míst pro odpočinek, setkávání a každodenní život.
Rekonstrukce bodují. Od showroomu po historický mlýn
V kategorii rekonstrukce zvítězila centrála a showroom Janošík, jejímž autorem je architekt Jakub Janošík. Ocenění za šetrnou stavbu získala rekonstrukce Žitného mlýna v Boršově od Martina Šenbergera z ateliéru mar.s architects.
Mezi oceněnými se objevila rovněž realizace Na Babě od Jana Šestáka z ateliéru šesták-architekti, která zvítězila v kategorii rodinný dům. Ocenění za architektonický design získala expozice Tóry v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, za níž stojí Michal Rydlo a Oleg Haman z ateliéru CASUA. V kategorii interiér uspěl projekt Město v čase od studia Loom on the Moon.
Česká architektura má ve světě dobré jméno, přesto zůstává podle zahraničních odborníků nedoceněná. Mezinárodní platforma Architizer sestavila žebříček 35 nejlepších tuzemských architektonických a designérských studií. A vítěz možná překvapí. Před velkými pražskými i brněnskými kancelářemi se prosadili liberečtí Mjölk architekti, kteří se nebojí experimentovat, bourat zažité představy a hledat krásu i tam, kde ji ostatní nevidí.
Česká architektura je nedoceněná, tvrdí světový portál. Nejlepší ateliér sídlí v Liberci
Enjoy
Česká architektura má ve světě dobré jméno, přesto zůstává podle zahraničních odborníků nedoceněná. Mezinárodní platforma Architizer sestavila žebříček 35 nejlepších tuzemských architektonických a designérských studií. A vítěz možná překvapí. Před velkými pražskými i brněnskými kancelářemi se prosadili liberečtí Mjölk architekti, kteří se nebojí experimentovat, bourat zažité představy a hledat krásu i tam, kde ji ostatní nevidí.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.