Burzovní derby Gen Z: Češi chtějí Microsoft, Slováci Nvidii
Česká Gen Z fandí Microsoftu, slovenská Nvidii. Jinak ale mladí investoři bourají stereotyp o generaci, která musí každou minutu něco odkliknout v mobilu. Obchodují méně než starší klienti a místo neustálého přeskakování se často vracejí ke stejným ETF.
Gen Z si na burzu nepřišla hrát, zběsile obchodovat a honit další raketový růst. Investiční styl dvacátníků je střízlivější, než by odpovídalo stereotypu generace srostlé s mobilními telefony. Podle dat XTB Češi ve věku 18 až 26 let sice nejčastěji sahají po akciích a burzovně obchodovaných fondech ETF. A ve srovnání se staršími klienty uskutečňují méně obchodů. A poměrně často vracejí ke stejným investicím. Platí to především u ETF, které se tak podle XTB stávají jedním z nejvýraznějších nástrojů mladé generace.
Za prvních sedm měsíců letošního roku přibylo XTB v Česku meziročně o 20 procent více nových investorů z generace Z. Lidé ve věku 18 až 26 let představovali 26,5 procenta všech nových investorů platformy.
Mladých přibývá, jejich podíl ale klesá
Absolutní počet mladých investorů roste, jejich zastoupení mezi všemi novými klienty XTB ale lehce kleslo. Za celý rok 2025 tvořila generace Z 27,9 procenta nových investorů, letos do konce července 26,5 procenta.
Důvod je jednoduchý: ještě rychleji rostl počet nových investorů v dalších věkových skupinách.
„Mladých investorů nám přibývá rychleji než loni, zajímavé je ale to, že jejich podíl mezi nováčky mírně klesá. Investování přestává být doménou jedné věkové skupiny a otevírá se napříč generacemi,“ uvedl Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.
Na Slovensku počet mladých investorů podle XTB roste ještě rychleji, ovšem z nižší základny.
Akcie mají náskok, ETF se ale mladí drží déle
Nejčastějším investičním nástrojem mladých Čechů zůstávají jednotlivé akcie. V prvních sedmi měsících letošního roku je využilo 66 procent investorů generace Z na platformě XTB. ETF drželo 61 procent z nich.
Rozdíl se ale obrací ve chvíli, kdy se sleduje, jak často se investoři ke stejnému nástroji vracejí. Stejné ETF koupilo alespoň ve třech různých měsících 53 procent mladých investorů, kteří do ETF investovali. U jednotlivých akcií to bylo pouze 26 procent.
„ETF generují nejvíc opakovaných obchodů ze všech nástrojů. Mladí investoři se k nim v dalších měsících vracejí zhruba dvakrát častěji než k jednotlivým akciím,“ uvedl Holovka.
XTB zároveň upozorňuje, že z těchto údajů nelze automaticky vyvozovat, že mladí každý měsíc pravidelně investují stejnou částku nebo využívají strategii DCA.
Češky dávají ETF výrazně větší přednost
Velký rozdíl je vidět mezi muži a ženami. ETF využívá podle statistik XTB 72 procent mladých českých investorek, zatímco mezi muži je to 56 procent.
Stejný trend firma sleduje také na Slovensku.
Právě u východních sousedů mají ETF mezi mladými ještě silnější pozici než v Česku. Na Slovensku vedou jak podle počtu investorů, tak podle počtu transakcí. V Česku má zatím širší základnu obchodování s jednotlivými akciemi.
Čechy táhne Microsoft, Slováky Nvidia
Nejoblíbenějším ETF mezi mladými investory na obou trzích je SXR8.DE, tedy iShares Core S&P 500, který sleduje vývoj velkých amerických firem zahrnutých v indexu S&P 500.
U jednotlivých akcií už se preference liší. V Česku má podle počtu investorů i uskutečněných transakcí nejsilnější pozici Microsoft. Na Slovensku vede Nvidia.
ETF se v období od ledna do července podílela na všech transakcích mladých českých investorů zhruba 33 procenty, zatímco jednotlivé akcie 27 procenty. Na Slovensku připadalo na ETF téměř 48 procent transakcí a na akcie zhruba 19 procent.
Gen Z obchoduje méně než starší investoři
Zajímavé je i samotné tempo obchodování. Typický mladý investor uskutečnil během sedmi sledovaných měsíců osm obchodů. U starších věkových skupin se počet pohyboval mezi jedenácti a šestnácti. Podle XTB je stejný rozdíl patrný i při pohledu na nejaktivnější klienty, takže nejde pouze o zkreslení způsobené malou skupinou velmi intenzivních obchodníků.
Více než 80 procent transakcí mladých investorů navíc směřovalo do nástroje, který už daný člověk ve sledovaném období dříve použil.
Investiční jaro vrcholí v březnu
Data XTB odhalují i překvapivě výraznou sezónnost. Nejaktivnější jsou mladí investoři v Česku i na Slovensku v březnu. Naopak nejslabším měsícem je v Česku listopad, na Slovensku prosinec.
Statistiky vycházejí výhradně z chování klientů XTB ve věku 18 až 26 let a hlavní sledované období zahrnuje leden až červenec 2026. Nejde tedy o reprezentativní průzkum celé české generace Z, ale o pohled na investory využívající jednu konkrétní investiční platformu.
Jak investuje generace Z v Česku a na Slovensku
Investoři ve věku 18 až 26 let, leden až červenec 2026
|Ukazatel
|Česko
|Slovensko
|Podíl na transakcích, leden až červenec 2026
|ETF
|32,98 % (−3,50 p. b.)
|47,58 % (+7,02 p. b.)
|Akcie
|27,03 % (−4,92 p. b.)
|18,99 % (−0,76 p. b.)
|Podíl investorů, kteří nástroj použili, leden až červenec 2026
|ETF
|61,10 %
|77,94 %
|Akcie
|65,85 %
|46,15 %
|Nejoblíbenější nástroj podle počtu investorů, kteří ho drží
|ETF
|SXR8.DE
|SXR8.DE
|Akcie
|Microsoft
|Nvidia
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