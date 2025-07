Doktor na telefonu šetří miliony za zbytečné výjezdy sanitek

Doktor na telefonu není úplná novinka, ale jak zjistili při svém současném testování v Penta Hospitals, dokáže ušetřit miliony korun za zbytečné výjezdy sanitek. S pomocí umělé inteligence dokáže doktor přes telefon udělat nejen základní úkony, jako změřit teplotu nebo tlak, ale nyní i důkladnější vyšetření. Jako je třeba CRP test nebo vyšetření srdeční činnosti. S pomocí aplikace s vysokým rozlišením se podívá i do krku.

Společnost Penta Hospitals rozjela vloni v listopadu pilotní projekt telemedicíny ve svých Alzheimer Home, kterých nyní vlastní 53. A došla k zajímavým výsledkům.

Například, že doktor na telefonu ušetří až čtyřicet procent nákladů za vyšetření, za případný výjezd sanitky. Telemedicína se tedy stane nedílnou součástí zdravotní péče, s dobrými výsledky a finančním efektem. Zejména pro zdravotní pojišťovny, které všechny výjezdy sanitek musí platit.

Penta využívá systém zvaný TytoCare, který umožňuje připojení řady periferních zařízení. Ta nejen měří tlak a teplotu, ale třeba i přenáší video ve vysokém rozlišení, měří ekg a podobně. Systém využívá umělou inteligenci. To znamená, že poskytuje mnohem víc možností než klasická telemedicína.

Penta Hospitals novou metodu testovala přes půl roku ve čtyřech zařízeních, v Kamenici nad Lipou, ve Filipově, v Boskovicích a v zařízení Jasmín v Praze. Provedla víc než čtyři sta distančních vyšetření. Reakční doba lékařů je v průměru kolem půl hodiny.

Nyní zavádí ostrý provoz. Do systému se nově zapojilo dalších čtrnáct Alzheimer center společnosti, postupně se připojí všech současných třiapadesát domů. Procento případů, kdy je využita umělá inteligence pro poslech nebo vyšetření krku, je asi 45 procent. A procento případů, u kterých se využijí více než tři různé typy distančních vyšetření, tvoří 75 procent.

Jde například o kombinace vyšetření plic, teploty a CRP. Ještě zajímavější je číslo, kdy vůbec nemusí dojít k ambulantnímu vyšetření. To činí přes devadesát procent. Což znamená výraznou úsporu nákladů. Například v květnu letošního roku, za který má Penta Hospitals poslední data, to bylo 42 procent nákladů za příjezd a odjezd sanitky, za samotné vyšetření. To jsou náklady, které šetří peníze zdravotní pojišťovně.

A ještě jedno zajímavé číslo. Z padesáti dlouhodobě sledovaných vážných případů se u pětačtyřiceti pomocí telemedicíny podařilo odvrátit hospitalizaci včasným a účinným zásahem.

„S projektem telemedicíny jsme v zařízení Alzheimer Home velice spokojeni. Jsme rádi, že máme možnost pracovat s novými technologiemi a určovat tak směr péče v pobytových sociálních službách v České republice,“ říká Ivan Černovský, ředitel Alzhaimer Home.

Do budoucna má společnost v plánu rozšířit telemedicínu i do ostatních zařízení. „Zavedené technologie podporují kvalitu života seniorů a zároveň jsou efektivním nástrojem pro šetření nákladů zdravotních pojišťoven, ale i omezených personálních zdrojů,“ uvedl Černovský.

Největší česká zdravotní pojišťovna, VZP, vzdálený kontakt pacienta s lékařem kvituje, a umožňuje. „Ať už je to telefonická konzultace subjektivních potíží pacienta, kterého má lékař dlouhodobě v péči, nebo využití kamerového přenosu v dětské psychiatrii, kdy potřebuje pacient s lékařem konzultovat například prudké zhoršení stavu, nežádoucí účinky medikace a podobně,“ uvádí mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Podle ní se také umělá inteligence zapojila do diagnostiky v řadě oborů. VZP například iniciovala vybavení diabetologických ordinací kamerami s AI pro diagnostiku oční retinopatie diabetiků. K programu se během roku připojilo 160 ordinací napříč zemí.

Další využití telemedicíny ve zdravotních službách je podle Všeobecné zdravotní pojišťovny nezbytné i s ohledem na stárnutí populace. Nejen pacientů, ale i samotných lékařů, a také na možnosti moderních technologií, které „stále přetěžovanějšímu systému mohou generovat významné úspory.“ Proto je prý i ambicí VZP zahájit realizaci telemedicínských služeb, a to nejpravděpodobněji jako doplňkovou či alternativní službu v rámci primární a ambulantní péče.

