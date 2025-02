Novou šéfkou HR ve společnosti Seyfor je Martina Chloupková

Martina Chloupková se na pozici Chief People Officer v Seyforu posouvá po necelém půlroce z pozice Enterprise & Public HR manažerky. V nové funkci tak využije kromě znalosti interních postupů Seyforu také bohaté zkušenosti z dřívějšího působení v Edenredu, a především pak z Heureka Group, kde působila 3,5 roku na pozici Group HR Director a řídila tým napříč čtyřmi zeměmi.

Reklama

Manažerskou HR roli zastává Chloupková od roku 2013, kdy dostala nabídku vedení HR týmu Aramarku. Největší zkušenosti získala při řízení lidských zdrojů v Heurece během období realizace zásadních investičních IT projektů a transformace ze start-upu do mezinárodního scale-upu.

Jejím cílem v pozici HR šéfky Seyforu bude sjednocení procesů napříč všemi divizemi a společnostmi. Zaměří se především na vytvoření a sjednocení procesů pro efektivní nábor, implementaci vzdělávacích programů pro zvyšování odborných dovedností a podporu leadershipu. Chloupková se současně stává členkou boardu Seyforu.

„S rychlým růstem Seyforu a proběhlými akvizicemi vnímám obrovskou sílu a potenciál této společnosti a jsem ráda, že mohu být součástí strategického vedení po boku zkušených odborníků z oblasti informačních technologií. Mým cílem bude dál posilovat firemní kulturu a propojit početné týmy napříč celou společností prostřednictvím dobře nastavených procesů, které podpoří efektivní spolupráci, inovace a angažovanost. Chci se zaměřit na budování různorodých, ale soudržných týmů, zlepšování pracovního prostředí a zkušeností našich zaměstnanců i efektivní řízení změn, které pomohou Seyforu růst a posouvat se dál,“ uvedla Chloupková.

„Vzhledem k tomu, že má Seyfor přes 1 700 zaměstnanců a obsluhuje zákazníky ve 38 zemích, je efektivní řízení lidských zdrojů klíčové k plnění obchodních strategií jednotlivých týmů. Úspěch není zdaleka jen výsledkem individuálních kvalit našich lidí, ale především výsledkem jejich spolupráce. Martina přináší silné kompetence a bohaté zkušenosti s řízením týmů a věřím, že se nám tak podaří tuto oblast ještě více posílit,“ komentuje Petr Franc, ředitel divize Enterprise & Public společnosti Seyfor.

Reklama

Šéf Heinekenu: Trumpova cla budou mít na náš byznys marginální dopad. Akcie pivovaru přidávají 12 procent Zprávy z firem Nizozemský pivovar Heineken loni zvýšil provozní zisk o 8,4 procenta na 3,5 miliardy eur (87,8 miliardy korun). Výsledky překonaly očekávání analytiků a firma navzdory hrozbě obchodní války počítá s růstem i v letošním roce. Druhý největší pivovar na světě o tom informoval v dnešní tiskové zprávě. Akcie podniku na výsledky zareagovaly růstem o 12 procent. ČTK Přečíst článek

Biotechnologický gigant krachuje. Je to ukázkový příklad chyb a přehnaných očekávání Enjoy Investoři do nových technologií jsou jako cestující ve výtahu. Nahoru a dolů. Teď je to vidět na nápadité americké firmě, která rostla do nebe, ale teď už přes rok balancuje nad bankrotem. Proč? Sečetlo se u ní přeceňování odborných schopností, nesprávný odhad potřeb klientů a k tomu se přidala regulace na ochranu zákazníků. Josef Tuček Přečíst článek

Z Brna vedeme klíčovou část vývoje evropského čipu, říká podnikatel Masařík Money Evropa bude muset více investovat do polovodičového průmyslu. „Jinak by se smířila s tím, že bude vazalem někoho dalšího,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Karel Masařík, nejúspěšnější český podnikatel v čipovém oboru. Velkou šanci mají také Češi, kteří vedou klíčovou část vývoje evropského čipu. Masaříkova brněnská – a také mnichovská – firma Codasip tak směřuje k designu procesorů pro superpočítače, datová centra i automobily budoucnosti. Jan Žižka Přečíst článek