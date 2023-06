Novela zákona o dluhopisech. Jak zatřese s prašivými bondy, nastiňují právníci

Tentokráte se právní podcast Právo k Ranní Kávě zaměří na problematiku novinek regulace trhu dluhového financování. Moderátor pořadu Martin Frolík se svým hostem, advokátem AK PRK Partners a specialistou na kapitálové trhy, Janem Ditrychem proberou návrh novely zákona o dluhopisech a diskutované zapojení DLT technologií v této oblasti.

Právníci Martin Frolík a Jan Ditrych společně nastíní například jak se nové nařízení o pilotním režimu DLT dotkne kapitálového trhu, nebo podrobně představí, co má navrhovaná novela zákona o dluhopisech přinést nejen stran podlimitních emisí, změn emisních podmínek, či schůze vlastníků dluhopisů.

Na rozhovor s hosty naváže Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikatorních novinek. Shrne, co přinese například další navrhovaná novela zákoníku práce; návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; návrh zákona o podpoře bydlení; nebo návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Z judikatury budou představena poslední rozhodnutí Ústavního soudu, a sice plenární nález týkající se pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků či nález o tom, že účast otce u porodu spadá do práva na rodinný život.

Aktuální epizodu s hostem Janem Ditrychem si poslechněte v úvodu článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

