Nezaměstnanost mírně stoupla. Nedojde-li na energetickou krizi dál dramaticky neporoste

Nezaměstnanost v srpnu mírně vzrostla. To je ale v této době obvyklé. Pokud nenastane nejčernější scénář energetické krize, dá se podle ředitele ředitel Grafton Recruitment a Gi Group Martina Malo očekávat, že nezaměstnanost bude i nadále oscilovat mezi 2,7 až 3,3 procenty.

Reklama

Nezaměstnanost v Česku v srpnu vzrostla na 3,4 procenta z červencových 3,3 procenta. Práci hledalo 251.753 lidí. Zaměstnavatelé nabízeli více než 312 tisíc volných míst, údaje zveřejnil Úřad práce ČR. Podle něj je mírný nárůst nezaměstnanost v tomto období běžný.

„V průběhu září můžeme očekávat oživení pracovního trhu. Současně jde o měsíc, kdy do evidence ÚP ČR přichází hlavní vlna absolventů a v závislosti na počasí postupně končí sezónní práce," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Dufek: Češi budou šetřit, obchodníky čeká studená sezóna Money Reálná mzda meziročně klesla o deset procent. Ekonomové soudí, že spotřeba klesne a recese klepe na dveře. nst Přečíst článek

Nezaměstnanost tak může v následujících měsících mírně vzrůst, což podle Najmona odpovídá klasické vývojové křivce.

Vedle vývoje konfliktu na Ukrajině, od února získalo podle zdrojů úřadu v Česku práci celkem 112 521 ukrajinských občanů, bude v příštích měsících situaci na trhu práce ovlivňovat také aktuální epidemická situace a projeví se i dopady energetické krize na zaměstnavatele.

Reklama

S dramatickým nedostatkem se potýká hlavní stavebnictví

„Trh práce v České republice se letos potýká s nejistotami, které jsou způsobeny jak neukončenou pandemickou krizí, tak válečným konfliktem, který vyvolalo Rusko vůči Ukrajině. Zatímco s pandemií se trh práce v mnoha oblastech naučil žít, válečný stav mu neumožnil původně předpokládaný vývoj,“ přiblížil Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group.

Nedostatek lidí podle něj zatím dává českým zaměstnancům jistotu, že se ani do budoucna nemusí obávat o práci. Dá se očekávat, že nezaměstnanost bude v následném období oscilovat mezi 2,7-3,3 procenty, ale to pouze za předpokladu, že nenastane nejčernější scénář energetické krize.

Stanjura: Plynu bude v zimě dost, ale levný nebude. Situace je vážná Politika Do 30. dubna příštího roku je zajištěný dostatečný objem energií, dodávky plynu přes zimu jsou zajištěné a kolaps nehrozí. V dnešní sněmovní debatě o novele státního rozpočtu to prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda nyní podle něj řeší ceny tak, aby byly přijatelné. Nebudou však tak nízké, jako byly například loni nebo předloni. Informoval také, že vláda se nedohodla s majitelem energetické skupiny Sev.en Pavlem Tykačem na nabídce levnějšího proudu. ČTK Přečíst článek

Zatím na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání. U více než 70 procent volných míst poptávají zaměstnavatelé uchazeče se základním či nižším vzděláním.

Situace podle Martina Malo nejvíce ovlivnila výrobní a stavební firmy. Kromě toho, že musí řešit rostoucí ceny komponent a materiálů, jim více než dříve chybí kvalifikovaná pracovní síla, a to i navzdory silnému přílivu uprchlíků z válkou ohrožených zón.

ECB zvedne sazby o 75 bodů, sází Komerční banka. Bude to ale těsné Money Evropskou centrální banku čeká již ve čtvrtek důležité zasedání o měnové politice. Očekává se rekordní zvýšení sazeb o 0,75 procentního bodu. Hlasování však podle odhadů Komerční banky bude těsné. nst Přečíst článek