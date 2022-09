ECB zvedne sazby o 75 bodů, sází Komerční banka. Bude to ale těsné

Evropskou centrální banku čeká již ve čtvrtek důležité zasedání o měnové politice. Očekává se rekordní zvýšení sazeb o 0,75 procentního bodu. Hlasování však podle odhadů Komerční banky bude těsné.

Již ve čtvrtek bude zasad Evropská centrální banka o měnové politice a zejména o případném zvýšení úrokových sazeb.

„Trh ve svých cenách zahrnuje necelé 75bodové zvýšení úrokových sazeb, což je i náš odhad. Jakýkoli menší krok by byl hrozbou po společnou evropskou měnu i inflační výhled. Razantnější utažení měnových podmínek by pak naopak mohlo vést k větší fragmentaci evropského dluhopisového trhu.

Rizikem je především Itálie, která má před volbami. Další zvýšení úrokových sazeb o 50bb očekáváme v říjnu, o 25 bb v prosinci a v příštím roce v součtu o 75 bb. To posune depozitní sazbu na 2,25 % a repo sazbu na 2,75 %, kde by se růst měl zastavit,“ uvádí Jana Steckerová z Komerční banky.

Podle ní inflace v eurozóně se v srpnu nacházela na 9 %, její jádrová složka pak na 4 %. Vrcholu by inflace měla dosáhnout v září, a to na úrovni 9,8 %. Pod 3 % se nicméně nedostane ani v příštím roce. „V této situaci ECB nemá jinou možnost než jednat. Úrokové sazby by se co nejrychleji měly dostat na neutrální úroveň, kde ale leží, v tom představitelé ECB jednotní nejsou. Zpravidla ji odhadují v rozmezí 1-2 %, náš odhad pak počítá s 1,5 %. V každém případě předpokládáme, že ECB ve čtvrtek zvýší sazby o 75 bb,“ pokračuje Steckerová.

Očekává se těsný výsledek hlasování

Navzdory poměrně akutní inflační situaci bude podle odhadů Komerční banky výsledek hlasování zřejmě těsný, když významní představitelé ECB (Philip Lane či Villeroy de Galhau) budou hlasovat pro 50bodové zvýšení. Ještě razantnějšímu utažení měnových podmínek budou stát v cestě obavy z fragmentace evropského dluhopisové trhu. Italské desetileté dluhopisy se už nyní nacházejí 250 bb nad německým vládním dluhopisem (poblíž 4 %).

Vyšší než očekáváné zvýšení úrokových sazeb by mohlo podle Jany Steckerové vést k dalšímu růstu výnosů a donutit tak ECB spustit svůj antifragmentační nástroj. To by ale v situaci, kdy Itálie stojí před volbami (25. září) a není jasné, jak se nová vláda postaví k fiskální politice, nebylo vůbec snadné.

Další otázkou také je, jak bude zpřísňování měnových podmínek efektivní v podmínkách přebytečné likvidity. Ta dosahuje 4,4 bilionu EUR a je jasné, že čím později ECB s redukcí bilanční sumy začne, tím vyšší úrokové sazby budou k dosažení inflačního cíle třeba.

V tomto ohledu je překvapivé, že ECB zatím s detaily, jak bude postupovat, nepřišla. Předpokládáme, že intenzivnější diskuze na toto téma začne na podzim, což by umožnilo začít s omezováním reinvestic z programu APP v příštím roce.

