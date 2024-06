Netflix čelí miliardové žalobě. Ženu údajně poškodil seriál. A není první

Fiona Harvey žaluje americkou streamovací službu nejméně o 170 milionů dolarů (téměř čtyři miliardy korun) kvůli seriálu Sobík (Baby Reindeer). Poznala se v hlavní záporné postavě, která stalkuje hlavního hrdinu. Seriál sám hlásá, že vznikl „podle skutečných událostí“. Harvey poukazuje na celou řadu odchylek od skutečnosti a hlásí, že jí seriál zničil život. Pro Netflix to není první žaloba svého druhu.

Seriál Sobík se stal nečekaným hitem Netflixu, když jej celosvětově zhlédlo přes 65 milionů uživatelů. Jde o autorský seriál komika Richarda Gadda, který v seriálu popisuje část života, kdy jej stalkovala jedna žena. V seriálu dostala jméno Martha, ale krátce po premiéře seriálu internetová komunita na Redditu a TikToku odhalila identitu skutečné ženy. Tou měla být Fiona Harvey.

Právě dotčená žena nyní žaluje streamovací službu Netflix, že jí seriálem a nedostatečným ověřením faktů v němž uvedených „zničila pověst a život“. Celková žalovaná suma je 170 milionů dolarů, přičemž je částka rozložena na tři sumy podle různých dopadů, které seriál na ženu měl mít. Za hmotná poškození žena požaduje 50 milionů, stejnou částku za to, že ztratila „radost ze života“, a konečně 20 milionů za škody spojené s některými nařčeními trestního charakteru.

Lepší story vydělá víc peněz

Žaloba argumentuje tím, že seriál sám sebe označuje za „skutečný příběh“. Tedy nikoli o seriál inspirovaný skutečností. A dále rozporuje konkrétní motivy, které seriál „nadsadil“. Například žena rozporuje to, že by Gaddovi poslala 41 tisíc emailů.

„Ke lžím, které žalovaná strana uvedla o paní Harveyové více než 50 milionům lidí na celém světě, patří například to, že jde o osobu dvakrát usvědčenou ze stalkingu, která dostala pět let vězení. Nebo to, že paní Harveyová sexuálně napadla Gadda,“ citoval server Variety.com obžalobu. „Žalovaná strana uvedla tyto lži a nikdy s jejich šířením nepřestala jen proto, že jde o lepší story, než co by nabídla pravda. A lepší story vydělá víc peněz,“ stojí dále v žalobě.

Žaloby se množí

Pro Netflix může jít o velmi nepříjemný skandál. Ačkoli největší streamovací služba by neměla problém zaplatit žalující straně celou částku a velmi pravděpodobně nakonec tato konkrétní pře vyšumí mimosoudním vyrovnáním, jde nepříjemný trend. Navíc pro Netflix nikoli první.

Před několika dny totiž mimosoudně urovnal velmi podobnou kauzu a stálo jej to milion dolarů. Šlo o případ, kdy Netflix zažalovala bývalá manhattanská státní zástupkyně Linda Fairsteinová kvůli vykreslení své osobě v dokumentární sérii When They See Us. Seriál oceňované filmařky Avy DuVernayové vyprávěl případ Pětky z Centrálního Parku z roku 1989, v němž bylo pět mladých černochů odsouzeno za napadení a znásilnění jedné ženy. Dostali tresty odnětí svobody od sedmi do třinácti let. O několik let později se však k činu přiznal Matias Reyes, který měl na kontě hned několik podobných činů.

Dokument When They See Us z roku 2019 Fairsteinovou údajně vykreslil jako rasisticky motivovanou státní zástupkyni, vůči čemuž se žena soudně ohradila následující rok. Nyní pře skončila mimosoudním urovnáním, přičemž Netflix má zaplatit milion dolarů neziskové organizaci Innocence Project, Fairsteinová žádnou kompenzaci pro sebe nepožadovala.