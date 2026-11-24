Nejstarší banka světa může skončit. Italský gigant za ni nabízí 807 miliard
Bankovní obchod za stovky miliard může přepsat mapu italského finančního trhu. Největší tamní banka Intesa Sanpaolo zahájila nabídku na převzetí Monte dei Paschi di Siena za 33 miliard eur, tedy zhruba 807 miliard korun. Pokud uspěje, nejstarší dosud fungující banka světa, jejíž historie sahá až do roku 1472, přijde o samostatnost. Transakce navíc může zasáhnout i další významné hráče včetně pojišťovny Generali.
Italský bankovní gigant Intesa Sanpaolo se pouští do jedné z nejvýraznějších transakcí na tamním finančním trhu. Za konkurenční Monte dei Paschi di Siena (MPS) nabízí 33 miliard eur, tedy přibližně 806,7 miliardy korun. Akcionáři nejstarší banky na světě mohou své podíly nabídnout k odkupu od 24. listopadu do 22. ledna 2027. Pokud se obchod podaří dokončit, Intesa výrazně posílí své dominantní postavení na italském trhu a získá také další aktivity ve správě klientského majetku. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Intesa už získala podporu několika významných investorů. Patří mezi ně také největší akcionář MPS, holding Delfin s podílem přibližně 17,6 procenta. Společnost ovládá rodina Del Vecchiových, jejíž majetek pochází především z byznysu kolem výrobce brýlí Luxottica. Samotná Monte dei Paschi však zatím jednoznačnou podporu převzetí nevyjádřila. Její správní rada o víkendu označila nabídku za férovou, současně ale upozornila, že plně neodráží hodnotu banky. Rozdílné názory ve vedení naznačuje také rezignace nezávislého člena správní rady Corrada Passery.
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Ve hře jsou také Mediobanca a Generali
Převzetí MPS by pro Intesu znamenalo podstatně více než jen rozšíření bankovní sítě. Monte dei Paschi totiž vlastní přibližně 86 procent italské investiční banky Mediobanca. V případě úspěšné akvizice by tak Intesa musela nabídnout odkup také zbývajícím akcionářům Mediobanky, což by ji podle odhadů stálo dalších 2,8 miliardy eur.
Právě Mediobanca přitom drží přibližně třináctiprocentní podíl v největší italské pojišťovně Generali. Intesa se ji už v roce 2017 pokoušela převzít, nakonec však od plánů ustoupila a zaměřila se na rozvoj vlastního pojišťovacího byznysu. Nynější transakce tak znovu otevírá otázku jejího nepřímého vlivu na pojišťovací sektor. Generální ředitel Intesy Carlo Messina se zároveň zavázal prodat část aktivit přebírané MPS pojišťovně Unipol, aby zmírnil případné obavy z omezení hospodářské soutěže.
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