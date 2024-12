Konec TikToku v USA? Čína se tomu snaží zabránit

TikTok se dál snaží odvrátit zákaz své činnosti ve Spojených státech. Obrátil se na americký Nejvyšší soud, aby dočasně zablokoval zákon, který má přimět jeho mateřskou společnost ByteDance se sídlem v Číně ho do 19 .ledna prodat. Jinak jí hrozí zákaz činnosti. Žádost sociální sítě zaměřené na tvorbu krátkých videí o dočasné zablokování zákona zamítl minulý týden americký odvolací soud. TikTok používá v USA na 170 milionů lidí.

Kongres přijal zákon v dubnu kvůli obavám o národní bezpečnost. Podle ministerstva spravedlnosti představuje TikTok jakožto čínská společnost „hrozbu pro národní bezpečnost nesmírné hloubky a rozsahu“. Má totiž přístup k obrovskému množství údajů o amerických uživatelích, od polohy až po soukromé zprávy, a dokáže tajně manipulovat s obsahem, který si Američané v aplikaci prohlížejí.

TikTok tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti nesprávně vyhodnotilo vazby aplikace na Čínu. Argumentuje, že její systém doporučování obsahu, který na základě uživatelských preferencí, chování nebo jiných dat automaticky navrhuje obsah, který by mohl uživatele zajímat, a údaje o uživatelích jsou uloženy v USA na cloudových serverech provozovaných firmou Oracle. Rozhodnutí o moderování obsahu, která se týkají amerických uživatelů, jsou pak přijímána v USA.

Trump změnil názor

Zvolený americký prezident Donald Trump se během svého prvního funkčního období v roce 2020 neúspěšně pokusil TikTok zakázat. Nyní svůj postoj změnil a v prezidentské kampani slíbil, že se pokusí TikTok zachránit. „Pro TikTok mám ve svém srdci vřelé místo,“ řekl Trump na tiskové konferenci ve svém letovisku v Palm Beach na Floridě. Úřadu se ujme 20. ledna, tedy den po uplynutí zákonné lhůty.

