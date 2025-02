Spekulanti mají utrum. TikTok je zpět v amerických obchodech s aplikacemi

Návrat aplikace TikTok do obchodů s aplikacemi společností Apple a Google znamená konec ráje spekulantů, kteří si za telefon s nainstalovanou čínskou aplikací říkali i statisíce korun.

Reklama

Bublina

Trh se zánovními smartphony ve Spojených státech v posledních týdnech nabídl nevídanou příležitost pro spekulanty a překupníky. Mohl za to tam,ní zákaz čínské aplikace TikTok.

Ta se však před víkendem vrátila do obchodu s aplikacemi společností Apple a Google. Čínská sociální síť byla z obou obchodů odstraněna 18. ledna, chvíli poté, co vedení TikTok dočasně zastavilo své služby ve Spojených státech v reakci na zákon o národní bezpečnosti, který vstoupil v platnost následující den. K obnovení funkčnosti aplikace ve Spojených státech došlo během stejného dne, ale aplikaci si nebylo možné stáhnout až doteď.

Trump otevřeně přehlíží federální zákony, píše The New York Times Politika Ve svém prvním funkčním období americký prezident Donald Trump rozmetal normy a standardy, kterými se řídili jeho předchůdci, ovšem ve třetím týdnu jeho druhého mandátu se už polemiky o normách jeví jen jako úsměvné, napsal to deník The New York Times (NYT). Staronový šéf Bílého domu podle listu v těchto dnech otevřeně přehlíží federální zákony a eskaluje snahu posílit moc prezidentského úřadu. ČTK Přečíst článek

To byl ráj pro spekulanty, kteří se podle BBC nestyděli říci si za telefon v hodnotě šesti tisíc korun říci o 1,2 milionu jen kvůli tomu, že telefon měl naistalovány TikTok.

Reklama

Jeden prodejce na eBay, který mluvil s BBC pod podmínkou anonymity, měl k mání Samsung Galaxy Note9. Je to starší model, ale s nainstalovanou aplikací TikTok prodejce požadoval 50 tisíc dolarů. Cena je ale k jednání. „Nejníže, co půjdu, je 15 tisíc dolarů," řekl prodejce BBC.

Bude prodej

Mezi kupujícími předražených telefonů nebyli jen influenceři, kteří si na TikToku vydělávají na chleba, ale také konzumenti, kteří jsem na hltání obsahu čínské sociální sítě závislí. „Můžete si myslet, že je to jen aplikace, ale lidé se stanou závislými a jednají ze zoufalství, když jim je najednou někdo vezme,“ říká Ryan McGrady, výzkumník, který studuje internet na University of Massachusetts.

Už v roce 2020 administrativa prezidenta Donalda Trumpa usilovala o zákaz aplikace TikTok ve Spojených státech, pokud by její čínský vlastník, společnost ByteDance, neprodal své americké operace. Tento tlak vedl k jednáním o prodeji části TikToku americkým firmám, avšak k prodeji nedošlo. Americká vláda v čele s Trumpem sice povolila aplikaci nadále fungovat, ale Trump nadále požaduje, aby americké operace TikToku alespoň z poloviny vlastnila americká firma.