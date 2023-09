Návrat k pesimismu. Autoprůmysl srazil důvěru v českou ekonomiku, klesla podruhé za sebou

Problémy v automobilovém průmyslu způsobené odstávkami výroby byly hlavním důvodem, proč v září klesla důvěra v českou ekonomiku, a to jak spotřebitelů, tak podnikatelů.

Důvěra v českou ekonomiku v září podruhé za sebou klesla. Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně snížil o 4,2 bodu na hodnotu 89,2, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 4,5 bodu na hodnotu 89,4 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,7 bodu na hodnotu 88,3, uvedl Český statistický úřad.

„Pozitivní vývoj důvěry v ekonomiku mezi podnikateli z posledních měsíců v září přibrzdil výrazný pokles v odvětví průmyslu. Důvodem je především nepříznivá situace v oblasti automotive, kde podnikatelé očekávají podstatné snížení tempa růstu výrobní činnosti způsobené, mimo jiné, výpadky v dodavatelských řetězcích,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

Většina respondentů se bojí dalšího vývoje

„Důvěra mezi spotřebiteli se v září snížila podruhé za sebou. Důvody zůstávají neměnné. Velký počet respondentů pociťuje pokles své životní úrovně a ještě větší počet se obává zhoršení hospodářské situace v následujících 12 měsících,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Není to až takové překvapení s ohledem na výsledky obdobných průzkumů v našem blízkém okolí. Už nedávné indexy nákupních manažerů v průmyslu i ve službách v eurozóně dávaly tušit, že problém s nedostatečnou poptávkou přetrvává a že vůči němu může být česká ekonomika jen těžko imunní,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Hospodářské oživení se odkládá

Vyhlídky poptávky podle Dufka revidují dolů i firmy v českém průmyslu, stavebnictví i ve službách. „Výjimkou je pouze obchod, který zřejmě sází na rozjezd spotřebitelského nákupního apetitu, který lze ovšem očekávat nejdříve s opadnutím současné inflační vlny,“ míní.

Pozitivní na aktuálních číslech je snad jen potvrzení dalšího zmírňování inflačních tlaků v průmyslu. „Nicméně přehlédnout nelze, že s vyššími cenami začínají počítat služby, stavebnictví i obchody. Inflace nám proto může dál ´migrovat´ z výroby do služeb, a proto se jí nebude až tak jednoduché zbavit. Celkově dnešní výsledky nálad v české ekonomice znovu potvrzují útlum naší ekonomiky, takže výsledek HDP za třetí kvartál nebude nejspíš nijak přesvědčivý. Hospodářské oživení se opět odkládá a s ním i návrat na předcovidovou startovací úroveň,“ dodal Dufek.

