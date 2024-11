Na Vánoce i Silvestra už máme téměř vyprodáno, hlásí hoteliéři

Na období Vánoc a silvestra mají provozovatelé ubytovacích zařízení v Česku zatím ještě volná místa. V žádaných lokalitách na horách nebo v Praze už ale mají některé hotely a penziony vyprodáno. Vyplývá to z ankety mezi hoteliéry. Letošní obsazenost v závěru roku bude podle některých lepší než loni a vrací se na úroveň před pandemií nemoci covid-19, při níž byly možnosti cestování omezené.

Na Vánoce a silvestr jezdí do Prahy zahraniční turisté i Češi, lákají je i trhy o víkendech v době adventu. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Třeba v zařízeních firmy Czech Inn Hotels, která patří mezi největší hotelové sítě v zemi, předpokládají o adventních víkendech a vánočních svátcích obsazenost 95 až 100 procent a na silvestra 100 procent. "Volné kapacity rychle mizí," uvedl viceprezident Czech Inn Hotels Petr Chábera.

Hotely a penziony v oblíbených místech ve Středočeském kraji zatím mají volná místa. Po několika letech hodnotí konec roku jako velmi vydařený obchodní ředitel společnosti Lázně Poděbrady Ondřej Odcházel. "Na Vánoce už máme vyprodané tři hotely, silvestr je taky téměř plný, po dlouhých letech se konec roku daří," řekl Odcházel. Naposledy podle něj byly vyprodané Vánoce a silvestr v roce 2019, tedy před pandemií.

Hotely v Karlovarském kraji hlásí velký zájem o vánoční i silvestrovské pobyty. Hosté přijedou z Čech i zahraničí, nejčastěji mají rezervace Němci. Ředitel státního hotelu Thermal v Karlových Varech Vladimír Novák ČTK řekl, že objednávek na konec roku je více než loni. "Objednávky byly dříve a i pobyty jsou delší," uvedl. "Naše kapacity jsou téměř obsazeny," doplnil.

Ve většině hotelů a penzionů v Plzeňském kraji se dá ještě sehnat ubytování na konec roku. Letošek bude podle ubytovatelů asi lepší než loňský rok, očekávají větší zájem Čechů než v minulých letech, zjistila ČTK od provozovatelů. Hotel Orea Resort Horizont v šumavském rekreačním středisku Železná Ruda má téměř obsazené všechny adventní víkendy. Na Štědrý den bude obsazený asi ze tří čtvrtin. "Na silvestra máme vyprodáno z 80 procent. Jezdí Němci i Češi," řekl ředitel Milan Vyskočil. Některá zařízení v okolí lipenské přehrady na jihu Čech, kde je také skiareál, mají na silvestra plno. Lidé hledají ubytování i v Českých Budějovicích, kde kromě akcí spojených s adventem můžou navštívit zoo u Hluboké nad Vltavou. Zoo je každoročně nasvícená a vyzdobená.

V Libereckém kraji mají ještě volná místa v penzionech, v nabídce jsou stále volné apartmány. Obsazeno však už mají na silvestra a Nový rok třeba ve Skicentru v krkonošském středisku Harrachov. "Dokonce jsou lidi i teď v listopadu, to nikdy nebylo," doplnil ředitel hotelu Jan Vorlíček. Obsazenost hotelů a penzionů v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn v Královéhradeckém kraji je pro silvestrovské termíny okolo 70 až 80 procent, vánoční svátky jsou plné z poloviny. Stále lze sehnat ubytování ve všech cenových kategoriích, řekl starosta Špindlerova Mlýna a podnikatel v cestovním ruchu Martin Jandura.

Ve Zlínském kraji mají lidé zájem o pobyty na konci roku ve větších resortech i menších chatách, kapacity jsou často již zaplněné. Vánoční a silvestrovské pobyty nabízí například hotely Lanterna a Horal v Resortu Valachy Velké Karlovice na Vsetínsku. "Letos se hotely naplnily asi o měsíc dřív než obvykle, zájem je opravdu velký," uvedl generální ředitel resortu Tomáš Blabla. I mnohé horské chaty a hotely v Beskydech na Frýdecko-Místecku už mají na Silvestra plno. "Pokud jde o vánoční pobyty, ne všechny hotely je nabízejí," dodala ředitelka Destinačního managementu Beskydy-Valašsko Monika Konvičná.

Jihomoravské hotely, které na konci roku zůstávají otevřené, obvykle nemají o zákazníky nouzi. Velkou část klientů tvoří lidé, které přivážejí zahraniční cestovní kanceláře, obvykle německé. Podle oslovených hoteliérů počet hostů závisí také na tom, kolik na českých horách napadne sněhu. Hotely a penziony v Jeseníkách v Olomouckém kraji už mají na svátky a závěr roku obsazenu větší část kapacity. Poptávku podle ubytovatelů neovlivnily povodně, které v září v kraji poškodily i některé hotely a penziony.

Na Vysočině třeba v Orea Resortu Devět Skal v Milovech u Sněžného byla místa na Štědrý den tento týden obsazená ze tří čtvrtin a silvestrovské pobyty přibližně z poloviny. Hotely a penziony v turistických oblastech v Pardubickém kraji jsou na konec roku z velké části obsazené. Zájem je hlavně o silvestra. "Na silvestra máme 60 procent zamluveno, nějaké apartmány a pokoje ještě volné jsou," uvedl ředitel Kramářovy chaty na Suchém vrchu na Orlickoústecku Stanislav Havel.

Například v horských oblastech v Ústeckém kraji láká návštěvníky podle hoteliérů více letní sezona. Ačkoli Vánoce a konec roku mají provozovatelé podle zjištění ČTK plně obsazené a další termíny jsou zarezervované, pokud nebude sníh, lidé je mohou ještě zrušit. V létě naproti tomu nevadí turistům ani nevlídné počasí.