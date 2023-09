Na síť X se vracejí inzerenti. Příští rok můžeme vykázat zisk, uvedla generální ředitelka

Sociální síť X by mohla na začátku příštího roku vykázat zisk. Na konferenci Vox Media's Code v Kalifornii to ve středu uvedla její nová generální ředitelka Linda Yaccarinová, která je ve funkci právě 100 dní. V posledních týdnech se na platformu, známou dříve jako Twitter, podle ní ve velkém vracejí inzerenti.

Yaccarinová, kterou do čela firmy vybral její majitel miliardář Elon Musk, čelila otázkám, nakolik může v této roli jednat sama za sebe. Dostávala také otázky, jak se společnosti daří oslovovat inzerenty, které odrazovaly rychlé změny na platformě a Muskova kontroverzní osobnost.

„Rychlost změn a rozsah ambicí v X opravdu nikde jinde neexistuje,“ řekla Yaccarinová. Dodala, že za posledních 12 týdnů se na platformu vrátilo asi 1500 inzerentů a že je zpět 90 procent ze 100 nejlepších inzerentů společnosti.

Yaccarinová sice řekla, že společnost by mohla být v příštím roce zisková, X ale čelí také řadě soudních sporů. Žalující tvrdí, že firma nezaplatila nájemné za své kanceláře a že dluží miliony dolarů na odstupném tisícům propuštěných zaměstnanců.

