Na české železnice vyrazily vlaky RegioFox, kromě nafty je může pohánět i biopalivo

České dráhy zahájily zkušební provoz nových motorových vlakových souprav RegioFox. První cestující se svezli dnes dopoledne z Rakovníka do Berouna. V dalších týdnech může být do zkušebního provozu uvedeno až šest souprav RegioFox. Jedna jednotka stojí přibližně 95 milionů korun.

Reklama

Ve zkušebním provozu jsou nyní dvě nové jednotky RegioFox. Dopravce je ode dneška nasazuje na trasu mezi Rakovníkem a Berounem a pak mezi Berounem a pražským Smíchovem. Ve Středočeském kraji a Praze bude podle drah v příštích letech v provozu dohromady deset regiofoxů. Mluvčí Českých drah Emanuel Vittek uvedl, že nové jednotky postupně nahradí vozy 814 RegioNova. Nové vlaky musí ve zkušebním provozu najet 50 tisíc kilometrů.

FOTOGALERIE: Metro A z náměstí Míru do Dejvic slaví 45 let. Jak vypadala tehdejší výstavba

České dráhy budou mít od polského výrobce Pesa Bydgoszcz 76 jednotek RegioFox. Po Praze a středních a jižních Čechách by další nové jednotky měly zamířit do Pardubického, Královéhradeckého a Plzeňského kraje a na Vysočinu. Na tratích nahradí starší vozidla řad 814, 842, 843, případně soupravy s lokomotivou 754 a vozy Bdt.

Vlaky RegioFox budou poháněné motory Rolls-Royce, které kromě klasické nafty umí jezdit i na biopalivo HVO. Soupravy mají bezbariérový přístup, topení, klimatizaci, wi-fi, vakuové WC s přebalovacím pultem nebo moderní audiovizuální informační systém s LCD monitory. Vejde se do nich také osm kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky.

„Jsou vybaveny také sčítacím systémem cestujících, který nám a objednatelům dopravy poskytne lepší přehled o vytížení jednotlivých spojů," řekl při představení nových souprav v březnu náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Vlaky mají maximální rychlost 120 kilometrů za hodinu a jsou vybaveny vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS a radiokomunikací GSM-R.

FOTOGALERIE: Metro A z náměstí Míru do Dejvic slaví 45 let. Jak vypadala tehdejší výstavba Zprávy z firem Před 45 lety, 12. srpna 1978, byl do provozu uveden první úsek trasy A pražského metra z náměstí Míru do Dejvic. Tamní na několik let konečná stanice tehdy z ideologických komunistických důvodů nesla jméno Leninova. Jak vypadala výstavba a její výsledek? Podívejte se níže ve fotogalerii. duk Přečíst článek

Lůžkové vagony z Plzně míří na italskou železnici Zprávy z firem Plzeňská Škoda Group dodá do Itálie až 370 lůžkových vagonů v hodnotě téměř 18 miliard korun. ČTK Přečíst článek