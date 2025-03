Musk prodal sociální síť X svému startupu xAI. Budoucnosti xAI a X jsou propojené

Elon Musk uvedl, že jeho startup s umělou inteligencí xAI získal za 33 miliard dolarů platformu X, kterou také ovládá, což představuje překvapivý obrat pro sociální síť dříve známou jako Twitter.

"V propojení má xAI hodnotuna 80 miliard dolarů a X na 33 miliard dolarů," napsal miliardář v pátek v příspěvku na X. Hodnota X je 45 miliard dolarů, když se započítá dluh ve výši 12 miliard dolarů, řekl a popsal nákup jako celoakciovou transakci.

Dohoda dává novému subjektu, nazvanému XAI Holdings, hodnotu více než 100 miliard dolarů, bez zahrnutí dluhu, podle osoby obeznámené s ujednáním, která požádala, aby nebyla identifikována, protože podmínky nebyly veřejné. Morgan Stanley byl jediným bankéřem dohody a zastupoval obě strany, uvedli další lidé.

Pro Muska dohoda zefektivňuje jeho podnikání a upevňuje vztah mezi bývalým Twitterem a xAI, který využil informace ze sociální sítě k vylepšení svého chatbota. Dohoda také nabízí řešení pro ostatní podporovatele X po měsících nejistoty ohledně stavu jejich investic, protože Muskovy změny vedly k exodu uživatelů a inzerentů.

„Budoucnosti xAI a X jsou propojené,“ napsal Musk. "Dnes jsme oficiálně učinili krok ke spojení dat, modelů, výpočetní techniky, distribuce a talentu. Tato kombinace odemkne obrovský potenciál spojením pokročilých schopností a odborných znalostí AI xAI s obrovským dosahem X."

Musk, nejbohatší člověk světa , koupil Twitter za 44 miliard dolarů na konci roku 2022, což byla transakce, která zahrnovala dluh. Poté, co převzal kontrolu nad platformou, rychle přešel ke snížení nákladů tím, že zrušil tisíce pracovních míst, zavřel kanceláře a znovu vyjednával smlouvy. Pokusil se také přimět Twitter, aby byl více v souladu s tím, co nazývá „absolutismem svobody projevu“, tím, že odstranil určitá omezení obsahu a umožnil návrat některých zakázaných účtů.

