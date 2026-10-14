Musk omezil Starlink na Ukrajině. Kyjev tvrdí, že kvůli tomu selhaly bojové mise
SpaceX v noci bez předchozího upozornění omezila některé služby Starlinku používané ukrajinskou armádou. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to vedlo ke zmaření několika bojových misí. Zásah přichází ve chvíli, kdy Washington tlačí na Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie.
Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska v noci omezila některé služby družicové sítě Starlink na Ukrajině. Ukrajinská armáda o změně předem nevěděla a podle poradce prezidenta Serhije Beskrestnova kvůli tomu selhala část bojových operací.
„Společnost SpaceX včera v noci zavedla omezení rychlosti terminálů Starlink,“ uvedl Beskrestnov. Omezení se podle něj vztahuje na „vojenský balíček“ a týká se především poskytování internetového připojení za pohybu.
„Naše obranné síly o tomto omezení nebyly nijak informovány, což vedlo ke zmaření řady misí. Je zřejmé, že tento krok není náhodný a souvisí se současnou politickou situací,“ prohlásil. Podrobnosti ale neuvedl. SpaceX se k jeho tvrzení zatím nevyjádřila.
Ukrajina před posledním ruským útokem balistickými raketami na Kyjev nedostala od spojenců včasné varování. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského přitom právě tyto informace zachraňují životy. Výpadek přichází krátce poté, co Spojené státy podle médií pohrozily Kyjevu omezením zpravodajských informací kvůli útokům na ruské rafinerie.
Kyjev bez varování. Spojenci neupozornili Ukrajinu na ruské balistické rakety
Politika
Ukrajina před posledním ruským útokem balistickými raketami na Kyjev nedostala od spojenců včasné varování. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského přitom právě tyto informace zachraňují životy. Výpadek přichází krátce poté, co Spojené státy podle médií pohrozily Kyjevu omezením zpravodajských informací kvůli útokům na ruské rafinerie.
Omezení přichází v citlivé chvíli
Zásah do fungování Starlinku přichází v době zvýšeného tlaku Washingtonu na Kyjev. Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že Rusko a Ukrajina dosáhly dohody o ukončení útoků na elektrárny a ropné rafinerie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně uvedl, že Kyjev příměří dodržuje, zatímco Moskva nikoliv. Současně si stěžoval, že Ukrajina od spojenců přestala dostávat informace o odpalech ruských balistických raket.
Podle médií navíc Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině omezením zpravodajských informací, pokud nepřestane útočit na ruské rafinerie. Trump ve středu tvrdil, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou dál sdílejí.
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