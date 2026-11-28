Šest let se nevyspat vezme chuť žít každému člověku, říká Anna Kovačič
Na lidi po padesátce je vyvíjen enormní společenský a ekonomický tlak. Lidem přitom nastupují vlivem stárnutí různé hormonální, fyzické i psychologické změny. Ženy to odnášejí, ale netýká se to jen jich, říká bývalá modelka, fotografka a nyní wellness influencerka Anna Kovačič.
Několik let vážné nespavosti, záhadné točení hlavy, brnění končetin a ujišťování lékařů, že na ultrazvuku je všechno v naprostém pořádku. Známá fotografka a zakladatelka osvětové platformy LUNOOA Anna Kovačič v podcastu Kód: Longevity moderátorky Evy Čerešňákové otevřeně popisuje, jak hluboká nevědomost panuje kolem ženského hormonálního zdraví po čtyřicítce, proč je měření hormonů z krve slepou uličkou a jaké fatální dopady má přehlížení prevence na partnerské vztahy i celou společnost.
Třicet let se pohybuje za objektivem fotoaparátu. Začínala jako modelka, po sametové revoluci vedla v zahraničí modelingovou agenturu a následně strávila desítky hodin v temných komorách vyvoláváním snímků. Dnes Anna Kovačič své dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi a ženským sebevědomím přetavila do nového poslání. Stala se průkopnicí otevírání témat perimenopauzy, menopauzy a longevity žen v Česku. Podnětem pro vznik její vzdělávací platformy LUNOOA však nebyla teoretická úvaha, nýbrž hluboká osobní krize.
Kolem tématu longevity panuje spousta pseudovědeckých mýtů, upozorňuje bývalá lékařka, vědkyně a nyní modelka a propagátorka dlouhověkosti Hana Janata v podcastu newstream.cz Kód: Longevity. Třeba pití kolagenu anebo vrstvení kosmetiky. Co naopak funguje?
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Kolem tématu longevity panuje spousta pseudovědeckých mýtů, upozorňuje bývalá lékařka, vědkyně a nyní modelka a propagátorka dlouhověkosti Hana Janata v podcastu newstream.cz Kód: Longevity. Třeba pití kolagenu anebo vrstvení kosmetiky. Co naopak funguje?
Po rozchodu s partnerem zůstala sama se dvěma dětmi a čelila brutálnímu fyzickému vyčerpání. Její tělo odmítalo spát, chemie organismu se zhroutila a ani na neurologických klinikách si nevěděli rady. Až po letech pátrání zjistila, že za všemi potížemi stál plíživý pokles estrogenu v rámci perimenopauzy – období, o kterém se v ordinacích stále mluví jen zřídka.
„Pět až šest let jsem nespala. Měla jsem zvláštní neurologické projevy, vertigo, točila se mi hlava, brněly mě nohy a prsty. Neurolog mi vždy řekl, že mi nic není. A moje osvícená gynekoložka se podívala na ultrazvuk a v mých 48 letech mi řekla, že folikuly vypadají krásně a můžu ještě rodit. Menstruace chodila pravidelně. Napadne vás v té chvíli souvislost s přechodem? Nenapadne. Až později jsem pochopila, že to všechno byl projev klesajícího estrogenu. Šest let nespat vezme chuť žít každému zdravému člověku,“ popisuje Anna Kovačič.
Nejen návaly
Jedním z nejčastějších omylů, se kterými se ženy i lékaři setkávají, je spoléhání se na laboratorní testy hladiny hormonů z jednoho odběru krve. Jak Anna Kovačič zdůrazňuje, hormonální hladiny v perimenopauze prudce kolísají ze dne na den a jediný laboratorní vzorek má téměř nulovou vypovídající hodnotu.,
Lékařka a záchranářka Katarína Veselá chtěla u pražské záchranky pracovat už od patnácti let. V podcastu newstream.cz Kód: Longevity s Evou Čerešňákovou hovoří o náročných službách i o roce, během něhož přišla o manžela, čelila smrtelné nemoci matky a požáru vlastního bytu. Popisuje, jak jí psychoterapie pomohla zvládat záchvaty přejídání a proč si duševní zdraví zaslouží stejnou pozornost jako tělesná kondice.
Od osudových ran až k záchraně duše: Lékařka a záchranářka Katarína Veselá o práci v terénu, vyhoření i cestě z osobního dna
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Lékařka a záchranářka Katarína Veselá chtěla u pražské záchranky pracovat už od patnácti let. V podcastu newstream.cz Kód: Longevity s Evou Čerešňákovou hovoří o náročných službách i o roce, během něhož přišla o manžela, čelila smrtelné nemoci matky a požáru vlastního bytu. Popisuje, jak jí psychoterapie pomohla zvládat záchvaty přejídání a proč si duševní zdraví zaslouží stejnou pozornost jako tělesná kondice.
Jediným spolehlivým vodítkem je proto bedlivé sledování celého spektra fyzických i psychických symptomů. Ty mohou zahrnovat nejen známé návaly horka, ale právě i úzkosti, nespavost, bušení srdce či neurologické potíže. Právě za tímto účelem vznikl na platformě LUNOOA komplexní test sestavený ve spolupráci s předními českými lékaři a vědci, s jehož výsledky se ženy mohou obrátit na své ošetřující lékaře.
Jak zásadní roli hormonální substituce hraje, si Kovačič ověřila během zářijového celorepublikového výpadku transdermálního estradiolu. Když jí došla běžná dávka a v lékárnách nebyla k sehnání jediná krabička, její organismus prošel během dvou týdnů drtivým kolapsem.
„V září nastal v Česku totální výpadek estradiolu v náplastech a gelech. Došla mi zásoba a gynekoložka mi oznámila, že v celé republice není ani jedno balení. Během dvou týdnů jsem zažila absolutní perimenopauzální koliku. Tělo začalo kolabovat únavou, měla jsem šílené palpitace a pocení tak masivní, že jsem seděla na pracovní poradě a pot ze mě doslova kapal. Cítila jsem se jako cizí paní, která vůbec není schopná vnímat, co se kolem ní děje,“ líčí Anna Kovačič.
Partnerská pauza
Stárnutí obecně má dopad i na dynamiku partnerských vztahů. Zatímco u žen nastupuje perimenopauza a menopauza, muži ve stejném věku procházejí andropauzou provázenou úbytkem svalové hmoty, přibýváním tuku a poklesem testosteronu. Pokud se tyto procesy sejdou v jednom partnerství současně, nastává fenomén takzvané „couple pauzy“, který zásadně ovlivňuje intimitu i vzájemné porozumění.
Celá tato proměna navíc probíhá v životní fázi, kdy je na lidi po padesátce vyvíjen enormní společenský a ekonomický tlak. Z biologického hlediska nebyl lidský organismus historicky stavěn na to, aby žil tak dlouho a v tak vysokém tempu.
„Dříve se lidé kolem padesátky dožívali konce života. Dnes jsme po padesátce v plném zápřahu. Musíme být stoprocentně výkonní v práci, splácíme hypotéky, staráme se o dospívající děti a současně o stárnoucí rodiče. Tlak je obrovský. A když se k tomu vykašleme na své vlastní tělo, celý systém se sesype jako domeček z karet. Ženy i muži v tom jedou společně - a nejhorší je, když o tom doma nedokážeme otevřeně mluvit,“ říká Anna Kovačič.
Poslední přání klientů bývají většinou velmi prostá: lidé pobývající v nemocnicích a kamenných hospicích touží především po návratu do rodinného prostředí, na zahradu či chalupu. Pacienti v domácí péči často žádají kulturní či sportovní zážitky, ať už jde o koncerty, fotbalová a hokejová utkání, nebo dokonce let vrtulníkem, vypráví v podcastu newstream.cz Kód: Longevity Petra Homolová, zakladatelka Sanitky splněných snů.
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Poslední přání klientů bývají většinou velmi prostá: lidé pobývající v nemocnicích a kamenných hospicích touží především po návratu do rodinného prostředí, na zahradu či chalupu. Pacienti v domácí péči často žádají kulturní či sportovní zážitky, ať už jde o koncerty, fotbalová a hokejová utkání, nebo dokonce let vrtulníkem, vypráví v podcastu newstream.cz Kód: Longevity Petra Homolová, zakladatelka Sanitky splněných snů.
Podle ní ale není proces stárnutí důvodem k rezignaci. Naopak, ženy po padesátce často chytají druhý dech, nacházejí novou vnitřní svobodu a učí se vymezit si prostor samy pro sebe. Zásadní je však aktivní přístup k vlastnímu zdraví a opuštění pasivního čekání na to, až se v těle něco pokazí.
„Máme před sebou volbu. Můžeme tady žít dalších čtyřicet let naprosto aktivně a bez problémů, pokud se o sebe budeme starat. Nebo tu budeme čtyřicet let, z nichž dvacet proležíme v posteli závislí na svém okolí. Ten výběr a odpovědnost je skutečně pouze na nás,“ připomíná Anna Kovačič.
Anna Kovačič byla hostkou podcastové série Kód: Longevity. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdtete ji také na Newstream TV i ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
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